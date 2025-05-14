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連環殺手獻祭鯊魚血染深海！《鯊人魔》極限驚魂逃生

傑寇特尼在《鯊人魔》演繹出冷血、殘暴與瘋狂的極限狀態。（CATCHPLAY提供）傑寇特尼在《鯊人魔》演繹出冷血、殘暴與瘋狂的極限狀態。（CATCHPLAY提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《鯊人魔》結合連環殺手與嗜血鯊魚兩大驚悚元素，將掀起腎上腺狂飆的觀影體驗！本片風格獨具、張力十足，甫獲選2025年第55屆坎城影展平行單元「導演雙週」，並將於影展期間舉行全球首映，成為今年最受矚目的類型片黑馬。

電影由《黃石公園》女星哈西哈里森、《心碎高中》澳洲新星喬許休斯頓及《終極警探：跨國救援》動作男星傑寇特尼共演。傑寇特尼飾演一名將鯊魚奉為信仰、沉迷於獻祭儀式的連環殺手，展現令人毛骨悚然的瘋狂魅力，震撼指數破表！

哈西哈里森在《鯊人魔》被一名迷戀鯊魚的連環殺手綁架。（CATCHPLAY提供）哈西哈里森在《鯊人魔》被一名迷戀鯊魚的連環殺手綁架。（CATCHPLAY提供）

在昨日釋出的前導預告中，一段微弱的呼救聲揭開序幕，女主角賽菲（哈西哈里森 飾）被困在一艘孤立無援的私人漁船上，面臨殺人魔的獻祭計劃。畫面中，傑寇特尼冷冷低語：「妳的直覺會懂，300顆剃刀般鋒利的尖牙，如何輕易就能把血肉大卸八塊……」驚悚氛圍撲面而來，令人不寒而慄。

導演西恩拜恩盛讚傑寇特尼的演出堪稱代表作：「我一直是他的粉絲，這是他最精彩的一次表現。他完全化身為那條掠食者般的鯊魚，演繹出冷血、殘暴與瘋狂的極限狀態。心理層面的詮釋深刻又富娛樂性，更別說他驚人的體格，根本是變態殺手的完美人選。」《鯊人魔》將於6月13日在台上映。

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