莎朗史東化身嗜血狠角色！《無名弒2》鮑勃奧登科克超殺回歸火拼黑道

莎朗史東驚喜加盟《無名弒2》飾演令人生畏的全新反派黑道大姐大。（UIP提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由《絕命律師》鮑勃奧登科克主演、2021年動作鉅片《無名弒》原班團隊打造的續集《無名弒2》今（14）日曝光首支預告，再度點燃觀眾的熱血期待。除了鮑勃強勢回歸，更邀來奧斯卡提名與艾美獎得主莎朗史東驚喜加盟，飾演令人生畏的全新反派黑道大姐大，火藥味十足。

鮑勃奧登科克回歸《無名弒2》再度大開殺戒。（UIP提供）

延續前作風格，鮑勃飾演的哈奇曼賽獨戰俄羅斯黑幫4年後，依然欠下犯罪組織3000萬美金，只能繼續執行一連串暗殺國際惡棍的任務來償債。雖然哈奇樂在其中，但這份「工作」也讓他與康妮尼爾森飾演的妻子貝卡身心俱疲，感情日漸疏遠。

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鮑勃奧登科克（中）在《無名弒2》帶著家人度假，卻捲入一場生死對決。（UIP提供）

為了修補家庭關係，他們帶著一對兒女來到童年回憶中的「狂野比爾奇幻遊樂水世界」，與哈奇的弟弟哈利（RZA 飾）及父親（克里斯多佛洛伊 飾）展開一場夏日假期。不料與當地惡霸爆發小衝突，卻引來貪腐的樂園老闆和不懷好意的警長注意，哈奇更捲入一場與莎朗史東飾演的嗜血女魔頭之間的生死對決。

《無名弒2》海報。（翻攝自X）

正如預告中一句台詞點出核心張力：「有時候對一個爸爸來說，最危險的地方竟然是家庭度假。」而今年暑假，沒有人能夠毀掉哈奇的假期，續集升級卡司與動作場面，鮑勃將再次展現居家殺手的致命魅力，這場意外爆發的家庭度假血戰，即將再掀動作鉅片新高潮。《無名弒2》將於8月15日在台上映。

《無名弒2》首支預告：

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