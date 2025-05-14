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女神趙麗穎為還債忍氣吞聲！「霸總式」強吻林更新

趙麗穎（左）攜手林更新時隔7年再度合作，共同主演《與鳳行》。（中天娛樂台提供）趙麗穎（左）攜手林更新時隔7年再度合作，共同主演《與鳳行》。（中天娛樂台提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕趙麗穎攜手林更新主演的仙俠劇《與鳳行》，是兩人繼《楚喬傳》後時隔7年第2次合作。該劇跳脫傳統性別框架，有別一般「男強女弱」的老套戲劇模式，趙麗穎詮釋「女戰神」，還以霸總式強吻林更新，她提及劇中扯著林更新衣領，霸氣告白後還直接親上去，這舉動著實讓自己印象深刻，「我覺得比較直接，還很大氣，給了500年修為讓他保命」。

兩人劇中在人間過著凡人生活，趙麗穎為了還債，忍氣吞聲為林更新做家務事，但當她被林更新惹怒時，立馬大反擊，有一幕林更新指使趙麗穎搬大水缸，見趙麗穎輕鬆地一手扛起，但林更新卻拿不定主意要她放哪，這讓趙麗穎一氣之下把水缸往遠方的山上扔去，兩人之間女強男弱的反差互動，添增不少趣味。

一般仙俠劇都主打虐戀，但《與鳳行》卻有不少搞笑片段，林更新也提到拍戲過程有很多即興發揮，「我們在現場經常是突然想到一個好玩的點，我們盡可能地取各種可行性，加了一些看似可能在古裝劇不會出現的行為」。

女神趙麗穎為還債忍氣吞聲！「霸總式」強吻林更新趙麗穎在《與鳳行》甩5公斤長槍當女戰神。（中天娛樂台提供）

趙麗穎為演出《與鳳行》，在開拍前兩個多月就提前進行體能訓練，加上她劇中所使用的武器是一把重達5公斤的長槍，不同一般仙俠劇常使用的劍，所以練習上存在相當難度，她也承認這次給自己很大的挑戰，「武戲很多，跟以往不一樣，最初是拿不住槍的」，到後來她可以輕易甩槍，做出各種動作，讓她很有成就感。

女神趙麗穎為還債忍氣吞聲！「霸總式」強吻林更新趙麗穎在《與鳳行》的打戲用吊具，成「空中小陀螺」。（中天娛樂台提供）

拍戲過程中除了一般常見的吊鋼絲之外，她還嘗試一種360度腰部環狀型的吊具，讓她可以在拍打戲的過程，飛馳於空中旋轉，為了盡量親自上陣不用替身，她更是不斷練習，努力克服腰部舊傷，呈現出敏捷俐落的打戲，有網友稱她是「空中小陀螺」。《與鳳行》13日起周一至周五晚間8點在中天娛樂台播出。

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