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霍正奇遭下藥「眼底只有她」！背後環抱林秀玲吐真言：真的很害羞

霍正奇遭下藥「眼底只有她」！背後環抱林秀玲吐真言：真的很害羞林秀玲（左）在《願望》劇中對霍正奇下藥。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林秀玲加入三立八點檔《願望》，比「大魔王」江國賓更可怕，成為跋扈高冷的「女魔頭博士」，是位高智商惡女。她在劇中和霍正奇譜出中年戀曲，兩人首次搭檔演情侶，化學反應意外自然。林秀玲坦言：「我們年紀都不小了，演戀愛戲反而特別好玩！」尤其拍攝從背後緊抱霍正奇的橋段，讓她忍不住笑說：「真的很（害）羞耶，每次拍那種戲我都快躲起來！」

霍正奇遭下藥「眼底只有她」！背後環抱林秀玲吐真言：真的很害羞林秀玲（左）在《願望》挑逗霍正奇。（三立提供）

其實2人戲外互動也是火花四射。每當霍正奇與羅巧倫聊天，林秀玲就會突然殺出一句：「世宗，你在幹嘛？」還原戲中醋勁十足的台詞，笑翻全場。她自爆年輕時其實很會吃醋，「但我是不鬧型的，都是放在心裡，然後，有機會再報仇啦！」

而霍正奇也忍不住誇林秀玲「戲裡戲外都超有梗」，直說：「被她跟羅巧倫同時愛上，壓力真的好大。但她給我特殊待遇，讓我眼裡只有她！」劇情中他還被林秀玲「下藥」，導致眼神全程充滿愛意，霍正奇笑說：「我只要演出那種『心裡只有她』的深情眼神就行了，林秀玲壓力才大，她又壞又帥，還要有科學氣場，真的超難演！」

霍正奇遭下藥「眼底只有她」！背後環抱林秀玲吐真言：真的很害羞林秀玲在《願望》詮釋瘋狂又執著的女科學家。（三立提供）

林秀玲過往飾演反派的經驗不多，印象最深的是《台灣阿誠》中虐待主角不讓他認祖歸宗的角色；《天道》剛開場時也略帶黑化。此次在《願望》中飾演研發情感控制藥物的女博士，讓她直呼：「編劇真的太有才了，這種愛情靈藥如果真的存在，黑市一定大賣！」

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