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《鬼宮》亮眼收視成「愛情劇黑馬」 陸星材灌迷湯獲讚「年度心動台詞」

韓劇《鬼宮》陸星材（左）雨夜告白金知妍，「人神戀」心動發展令觀眾期待不已。（Hami Video提供）韓劇《鬼宮》陸星材（左）雨夜告白金知妍，「人神戀」心動發展令觀眾期待不已。（Hami Video提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國奇幻史劇《鬼宮》為近來收視黑馬，第7集平均收視達9.8%，只見被惡神附身後的陸星材，在雨夜為「巫女」金知妍撐起「手掌傘」，上演直球告白名場面，浪漫台詞「妳的笑，是對我，還是對他？」擊中戲迷少女心，獲讚是「年度最心動台詞」。

最新關鍵劇情中，陸星材為保護金知妍，不惜身受重傷，兩人在雨夜避入小酒館，他不僅默默為熟睡中的金知妍撐起「手掌傘」防止淋雨，甚至將自己的斗篷披在她膝上，暖心舉動掀起觀眾心動暴擊，網友直呼「這不是愛情是什麼！」直喊這就是「名場面」。

不僅如此，陸星材更直球拋出：「每次看到妳，我都不知道是心跳，還是暈眩。」又低聲問道：「我一直想知道，當妳笑的時候，是對我笑，還是對那個叫尹甲的他笑？」讓觀眾瞬間心動破表。

韓劇《鬼宮》金知妍。（Hami Video提供）韓劇《鬼宮》金知妍。（Hami Video提供）

網友大讚《鬼宮》堪稱2025奇幻愛情劇黑馬，粉紅泡泡強度直逼《我的完美祕書》，人氣甚至可望複製「國民老公」李浚赫與「女神」韓志旼的話題熱潮；《鬼宮》於Hami Video每週五、六獨家上架。

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