小龍女琪琪圓夢腦麻弟 最後應援前實現「看姊姊跳舞」心願

琪琪在謝幕前帶著弟弟翔翔北上圓夢，相當令人動容。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕味全龍啦啦隊「小龍女」成員琪琪在業界耕耘11年，今年即將卸下戰袍轉往幕後工作，趁著最後一季在場上應援，她特地實現弟弟翔翔的心願。事實上，翔翔患有腦性麻痺，過去一直希望能親眼看到姊姊在場上跳舞，琪琪為了這個約定，便精心安排住宿與賽程，終於成功完成這段溫馨旅程。

琪琪感性透露，翔翔曾許下「我想趁姊姊今年最後一年，還可以看到妳跳！」為了弟弟的心願，琪琪安排行程在母親節首次帶著翔翔北上參與三連戰，期間弟弟跟著她上班、下班，即便她忙於彩排、練舞與應援，仍細心給予弟弟最全面的照顧及保護。

請繼續往下閱讀...

琪琪表示，翔翔雖是樂天桃猿的忠實粉絲，卻也用力為味全龍加油，更開心見證2場勝利，「即使回到飯店，他還是一直分享有多快樂。」琪琪獨自擔起照顧弟弟重擔，返回飯店更隻身抱起弟弟到床上就寢，她坦言雖然體力透支，但看到弟弟的笑容，一切辛苦都變得值得。

這段感人故事影片曝光後，立刻引起網友與啦啦隊圈熱烈回應，小映、曲曲、Mina、潔米、短今、畇二、小蛙、心璇等啦啦隊女孩都留言打氣，「眼眶泛淚，好溫暖」、「妳真的超棒，是我最棒的姐妹！」最後，琪琪也感謝味全龍球團與所有成員的幫助，讓弟弟能留下最珍貴的回憶，她同時更承諾，「即使退居幕後，也會繼續為啦啦隊與棒球努力。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法