晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

B1A4、雙團獻出第一次 6月前進台灣TICC

B1A4演出門票將於5月24日上午11點在遠大售票系統開賣。（SHOWOFFICE提供）B1A4演出門票將於5月24日上午11點在遠大售票系統開賣。（SHOWOFFICE提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣男團B1A4與ONF宣布將於6月21日聯手登台，在TICC舉辦演唱會，這也是WM娛樂首次攜手旗下藝人共同登上海外舞台的特別企劃，令粉絲們期待。

本次演唱會主打雙團聯演，結合B1A4的溫暖旋律，與ONF的強勁舞台爆發力，預告將帶來專屬合作舞台，打造前所未見的華麗夜晚。

於2011年出道的B1A4，以《SOLO DAY》、《What's Happening？》等作品紅遍亞洲，去年成員CNU、燦多、孔燦曾來台舉辦出道13週年紀念演唱會，獲得廣大迴響，時隔不到一年再次訪台，展現他們對粉絲的珍惜與感謝。

ONF演出門票將於5月24日上午11點在遠大售票系統開賣。（SHOWOFFICE提供）ONF演出門票將於5月24日上午11點在遠大售票系統開賣。（SHOWOFFICE提供）

2017年出道的ONF則在舞蹈競演節目《Road to Kingdom》展現出色舞台實力與創意編排受到矚目，今年發行的《ONF:MY IDENTITY》主打歌《The Stranger》登上音源榜冠軍與音樂節目一位，寫下出道以來的全新高峰。

B1A4與ONF演出門票將於5月24日上午11點在遠大售票系統開賣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中