B1A4、雙團獻出第一次 6月前進台灣TICC

B1A4演出門票將於5月24日上午11點在遠大售票系統開賣。（SHOWOFFICE提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣男團B1A4與ONF宣布將於6月21日聯手登台，在TICC舉辦演唱會，這也是WM娛樂首次攜手旗下藝人共同登上海外舞台的特別企劃，令粉絲們期待。

本次演唱會主打雙團聯演，結合B1A4的溫暖旋律，與ONF的強勁舞台爆發力，預告將帶來專屬合作舞台，打造前所未見的華麗夜晚。

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於2011年出道的B1A4，以《SOLO DAY》、《What's Happening？》等作品紅遍亞洲，去年成員CNU、燦多、孔燦曾來台舉辦出道13週年紀念演唱會，獲得廣大迴響，時隔不到一年再次訪台，展現他們對粉絲的珍惜與感謝。

ONF演出門票將於5月24日上午11點在遠大售票系統開賣。（SHOWOFFICE提供）

2017年出道的ONF則在舞蹈競演節目《Road to Kingdom》展現出色舞台實力與創意編排受到矚目，今年發行的《ONF:MY IDENTITY》主打歌《The Stranger》登上音源榜冠軍與音樂節目一位，寫下出道以來的全新高峰。

B1A4與ONF演出門票將於5月24日上午11點在遠大售票系統開賣。

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