（影）網紅超譯粉紅超跑內幕 白沙屯媽祖內心戲超多

搞笑網紅佑仁模擬白沙屯媽祖進香的轎內表情。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕白沙屯媽祖進香牽動全台信徒，香燈腳沿途虔誠隨行，就連港星「洗腳水女神」葉蘊儀也朝聖年度宗教盛況。搞笑網紅佑仁幽默模擬「粉紅超跑」白沙屯媽祖的各式各樣神情，讓網友噴飯大讚：有創意。

佑仁的模仿相當到位且沒有褻瀆媽祖婆的感覺，受到許多人歡迎。（翻攝自IG）

佑仁好奇問網友「你們會想向媽祖在轎裡的表情嗎？」於是在母親節當日拍了影片獻給敬愛的媽祖。佑仁說自己每次看著白沙屯媽祖進香的各種情境，例如三進三出、信徒「倰轎腳」讓媽祖神轎從身上越過、猶豫要選哪個方向前進……心裡都會覺得太可愛、太有個性了，「尤其突然停下來給人祝福，我總會跟著流淚」所以他的變裝皇后好友「辣媽祖」借了他頭飾及衣服，活靈活現超譯了粉紅超跑內媽祖的各個微表情。

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佑仁把白沙屯媽祖的親切、可愛、有個性模仿得很到位。（翻攝自IG）

佑仁的影片完美神還原媽祖此次進香的各種場景，也吸引大批網友觀看，紛紛覺得佑仁的表演「很厲害」，最棒的地方就是「完全沒有褻瀆媽祖婆的感覺」，並紛紛轉發給自己的好友。

佑仁揣測粉紅超跑決定去向時的表情。（翻攝自IG）

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