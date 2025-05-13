大S生前官司未完「怒告汪小菲張蘭誹謗」 中國律師首發聲

大S（左圖）生前提告前夫汪小菲（右圖左）、前婆婆張蘭（右圖右）。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛農曆春節期間驟然離世，至今已屆滿百日，妹妹「小S」徐熙娣母親節前發起悼念活動，號召親友與粉絲分享大S帶來的影響與最想念的片段，掀起圈內外集體追思。然而，大S生前委任的中國律師鄧高靜也低調以孫燕姿的歌寄託哀思，「我也很想她，我們都一樣...」短短31字令人唏噓。

相關新聞：大S百日緬懷藏心機：為小S復出舖路？ 陶晶瑩7字辯駁

請繼續往下閱讀...

大S離婚後因不堪前夫汪小菲與前婆婆張蘭的言語攻擊、誹謗，委任鄧高靜律師在中國提起法律訴訟，堅決對抗捍衛自己名譽。如今，大S悄然香消玉殞，鄧高靜律師仍轉發吳佩慈、言承旭、范曉萱等多位藝人悼念文，並以孫燕姿《我也很想他》的歌詞悼念「我也很想她，我們都一樣，在她的身上曾經找到翅膀。一起耐心等待…」網友們湧入關心官司進度，「四年都等了，不怕再等！」

相關新聞：曾和大S在《流星花園》當母女 王月喊話小S、S媽：不需要走出來

外界仍然相當關注大S辭世後的中國法律訴訟是否得以延續？針對網友A提問，「原告已過世還能繼續告下去嗎？」網友B則為此回應，「她媽媽還在，就能繼續。」眾人希望惡意誹謗者仍能被追究責任，讓這場橫跨生死的名譽之戰畫下公義句點。鄧高靜律師雖未正面回應，但一句「一起耐心等待」，彷彿暗示自己未曾放下，將會持續捍衛大S的清白與尊嚴。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法