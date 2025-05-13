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娛樂 最新消息

王月送他李國修舊衣竟稱「負擔」 樊光耀感性憶點滴

樊光耀身上穿的衣服是李國修的舊衣。（記者陳奕全攝）樊光耀身上穿的衣服是李國修的舊衣。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王月今帶領郭子乾、樊光耀、Lulu和陳漢典等人出席屏風劇團舞台劇《半里長城》記者會，其中樊光耀身上穿的衣服是李國修的舊衣，他回想當年李國修過世後，屏風劇團有個臨時的靈堂，樊光耀在門口當接待，告別式結束後，王月送了一整袋衣服給他，樊光耀說自己把舊衣整理好後都沒有穿過，打趣稱：「現在變成負擔，但負擔是因要保護這個文物！」郭子乾則說自己沒拿到李國修的衣服，但有得到他的筆記。

陳漢典上一次演出屏風的戲是13年前的《女兒紅》。（記者陳奕全攝）陳漢典上一次演出屏風的戲是13年前的《女兒紅》。（記者陳奕全攝）

陳漢典上一次演出屏風的戲是13年前的《女兒紅》，再度接到王月邀約，讓他緊張又激動，樊光耀在旁吐嘈：「他緊張是因為擔憂排演時間不太夠。」

LuLu初次演出屏風劇團舞台劇。（記者陳奕全攝）LuLu初次演出屏風劇團舞台劇。（記者陳奕全攝）

Lulu初次演出屏風劇團舞台劇，王月誇她：「看了Lulu演戲覺得驚為天人，是天份型的演員。」讓Lulu害羞說，在後台和大家聊天真的是非常好笑、非常有趣，「真的信手捻來都是一些歷史往事，是戲劇系還是考古系真的分不清楚，謝謝月姐帶我走進戲劇殿堂。」

樊光耀（左起）、王月、郭子乾出席屏風劇團舞台劇《半里長城》記者會。（記者陳奕全攝）樊光耀（左起）、王月、郭子乾出席屏風劇團舞台劇《半里長城》記者會。（記者陳奕全攝）

而杜詩梅離開螢光幕大概6年，她演出13年前同樣的角色，苦笑稱都已經忘光劇情，「但只記得演出中要打光耀哥一巴掌！」讓現場哈哈大笑。她說非常想念這個舞台，當時演出還是一個懵懵懂懂的青春少女，心想：「國修老師怎麼能夠寫出這麼厲害的劇本，讓人在台上能看到幕前幕後的樣子，除了挑戰演員的演技外，觀眾也能看到人生的真實面，真的很精彩。」期待要跟老戰友們在台上飆戲。

李國修紀念作品《半里長城》將於10／31-11／2在國家戲劇院、12／27在高雄衛武營、2026／2／28在臺中歌劇院，5月16日中午12點正式開賣，購票請上寬宏售票。

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