王文洋捲私生子疑雲 網友揭閨密「包養經歷」呼籲1件事

王文洋近日捲入私生子風波。（資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕宏仁集團總裁王文洋近日捲入私生子風波，有網友在Threads上分享自身朋友的經歷，指出包養關係背後資訊不對等的風險，掀起討論。

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原PO表示，他的閨密「小柔」22歲時透過包養網站結識一名自稱50多歲的大老闆K先生。對方談吐風趣、出手大方，初次見面便送名錶，不久更幫她付頭期款，買下一間小套房，小柔認為自己遇上「貴人」，甚至為對方退學改唸夜校，全職陪伴。

K先生聲稱不談婚姻，只想疼她、幫她實現夢想，雙方未曾討論未來也未避孕，半年後小柔懷孕。小柔原本考慮墮胎，卻被一句「如果是我的，會有福氣」打動，最終決定生下孩子。

沒想到孩子出生後，K先生徹底消失，小柔才驚覺自己連對方真實身分、婚姻狀況、是否已有子女都一無所知，甚至可能連名字都是假的。

原PO提醒，包養關係若資訊不對等風險極高，「小柔當年用已倒閉的小眾網站只加對方微信，如今平台如Sugarbook資訊透明許多，包括金主婚姻狀態、年收等資訊，至少知道彼此是誰，呼籲進入關係前務必做好功課。」

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