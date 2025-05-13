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大S百日緬懷藏心機：為小S復出舖路？ 陶晶瑩7字辯駁

大S（右）與小S姊妹情深。（翻攝自臉書）大S（右）與小S姊妹情深。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛今年2月初於日本病逝，妹妹「小S」徐熙娣在大S離世百日時發起緬懷活動，邀請所有人寫下對大S的思念，除「S幫」姐妹「阿雅」柳翰雅、吳佩慈、范曉萱、范瑋琪、「黑人」陳建州，還有蔡康永、吳青峰、林志玲、言承旭、賈永婕、楊丞琳、徐懷鈺都發文悼念。不過此舉竟有人扭曲為「替小S復出鋪路」，陶晶瑩在《陶色新聞》當中忍不住替小S發聲。

陶晶瑩（左）在《陶色新聞》聽聞網友說小S發起大S百日緬懷活動是為自己鋪路的陰謀說，當場傻眼。（翻攝自YouTube）陶晶瑩（左）在《陶色新聞》聽聞網友說小S發起大S百日緬懷活動是為自己鋪路的陰謀說，當場傻眼。（翻攝自YouTube）

聽到「舖路說」的陶晶瑩詫異瞪大眼睛，直呼：「根本不需要鋪路」，因為小S自己手上的節目除了收視率很好的《小姐不熙娣》外，過去由小S主持的《康熙來了》、《娛樂百分百》都是有口皆碑的熱門節目，何須鋪路。對於指控小S消費死者的網友也感到未免也太不可思議。

小S在臉書曬出過去與大S合拍雙手緊握的照片，令人鼻酸。（翻攝自臉書）小S在臉書曬出過去與大S合拍雙手緊握的照片，令人鼻酸。（翻攝自臉書）

關於小S何時回歸《小姐不熙娣》，今（13）日官方社群也突然曬出小S與派翠克合照，並明確表示「小S預計在下半年『滿血復活』」，彷彿與小S在社群說：「珊，接下來我得真的振作起來了」不謀而合。

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