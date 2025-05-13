港星鄭裕玲倫敦獨家採訪阿湯哥 納入名單「第4名」

港星鄭裕玲（右）取得湯姆克魯斯獨家採訪。（香港星島日報）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國動作巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯日前與導演克里斯多夫麥奎里為電影《不可能的任務》系列第8集《不可能的任務：最終清算》進行全球宣傳，目前已完成東京、首爾兩地活動，近日回到英國倫敦展開宣傳。港星「Do姐」鄭裕玲也安排獨家採訪在自己的YouTube節目《The Do Show》上曝光，這也是香港的獨家訪問。

湯姆克魯斯獲得英國電影學院頒發最高榮譽終身成就獎。（香港星島日報）

喜歡邊工作、邊追星的鄭裕玲非常開心自己能與好萊塢超級偶像巨星阿湯哥近距離接觸，採訪結束後，鄭裕玲也趁機與阿湯哥合照。鄭裕玲還透露，自己的IG帳號通常不隨便追蹤人，目前僅追蹤姜濤、王嘉爾、任時元3人，但採訪過阿湯哥之後，立刻決定將她列為第4號追蹤者。

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湯姆克魯斯出席倫敦BFI IMAX戲院席演討會，會後竟爬上無防護的電影院頂層，為新片宣傳。（香港星島日報）

阿湯哥週日（5月11日）於倫敦BFI IMAX戲院席演討會，晚間他更在會後爬上四周無防護的BFI IMAX電影院替電影宣傳，造成轟動。昨（12）日阿湯哥更獲得出英國電影學院頒發最高榮譽終身成就獎。

湯姆克魯斯與導演克里斯多夫麥奎里為電影《不可能的任務：最終清算》進行全球宣傳。（香港星島日報）

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