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盜版機上盒影響正版影音訂閱意願 專家籲建立「動態扣押」機制

Matt Cheetham指出，盜版資源影響民眾使用正版來源的意願，應加強防堵作為。（記者林志怡攝）Matt Cheetham指出，盜版資源影響民眾使用正版來源的意願，應加強防堵作為。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣有線寬頻產業協會今日舉辦「加強防制盜版機上盒危害台灣國安、資安、行使詐騙」研討會。調查發現，盜版資訊來源確實影響民眾持續訂閱正版付費內容的意願，台灣有線寬頻產業協會等則呼籲，主管機關透過公私協力的作法防堵，即時停損，專家則建議可考慮採「動態扣押」作法。

AVIA反盜版聯盟總經理Matt Cheetham於會中指出，台灣有22%的受調查者會透過社群媒體、訊息傳遞盜版內容，11%使用串流或盜版網頁，9%使用盜版電視盒，8%使用盜版串流應用程式。

此外，17%的受調查者表示，近1年來曾因為取得盜版資源而取消特定的有線電視訂閱服務，另15%受調查者表示，因取得盜版資源而取消付費網路串流服務者，12%的受調查者更因為取得盜版資源，完全取消訂閱有線電視服務。

Matt Cheetham指出，41%的受調查者認為，網路盜版增加電子設備遭惡意軟體入侵的風險，且超過30%擔憂盜版播壞播送市場及創意產業發展，但據台灣現行做法，若要針對這類侵權資源採取斷網措施，仍須等待法院判決，對權利人來說緩不濟急，應設法針對盜版等侵權資源加速斷網、阻隔作為。

台灣有線寬頻產業協會秘書長彭淑芬則提到，盜版機上盒充斥兒少保護漏洞，如色情、線上賭博等，並有個資、國安疑慮，也戕害文創產業，非法內容的網頁更佔用電信業大量頻寬，產生惡性循環，卻不斷進化以逃避查緝作法。

彭淑芬認為，我國應建立迅速停止解析或傳送侵權內容的網址與IP的機制，並禁止安博盒等盜版侵權盒子進口、組裝及銷售，建議可先由執法機關、各大公協會與專家學者公私協力，參考德國CUII模式，經嚴謹程序驗證後，函知ISP屏蔽經法院裁定扣押後再衍生的侵權網址與IP，長期則研議修法防堵。

律師陳佳菁也強調，我國應建立「動態扣押機制」，強化域名扣押機制啟動的彈性，依據個案性質賦予司法、行政機關做成較大範圍的扣押裁定，並給予權利人向法院聲請境外侵權網站封網處分的法律基礎，也讓行政機關在查到侵權內容來源後，可以作成行政處分。

此外，陳佳菁提到，我國也可以設置民間查緝組織，或委外單位主動進行侵權內容調查及搜證，並將蒐證結果彙整、提供給檢察官或權利人，直接向法院聲請域名扣押裁定並停止解析，也可透過設置獨立委員會等，聘任專業人員審查侵權網址，直接配合相關單位執行域名扣押裁定與停止解析。

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