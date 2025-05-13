徐若瑄50歲了！斷開去年陰影 送給自己的高檔禮物曝光

徐若瑄推出新單曲。（IKIGAI提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Vivian」徐若瑄成為全新品牌的代言人，而她也為該品牌創作和演唱品牌概念主題曲〈我的獨白〉，她表示：「這不只是一首歌，更是一種愛自己的提醒。在這個資訊爆炸、節奏飛快的時代，我們每個人都需要一點Me Time和獨處的時間，即使小小的，像是用自己喜歡味道的牙粉刷牙，也是讓人感到愉快的。」而她最近的專屬Me Time是，給自己的50歲生日禮物「在新車裡邊開車邊聽歌」。

徐若瑄與品牌CEO Jon一起創作。（IKIGAI提供）

徐若瑄這次為了創作品牌概念主題曲，和相識多年、也是品牌CEO的Jon以及她的吉他老師好友Kevin一起創作，3人特別空出2天時間在錄音室腦力激盪，難得兩天和好友相處近36個小時，Vivian說：「兩位都是我認識很久的朋友，平時相聚會聊很多音樂和生活上的想法，我們都喜歡真誠的音樂和生活感受，彼此理念相近，所以一起寫歌速度很快，第一天就完成了，但第二天我們又重寫更適合的旋律，是非常開心的過程。」

請繼續往下閱讀...

徐若瑄與品牌CEO Jon一起創作。（IKIGAI提供）

這次Vivian不只參與詞曲創作，連製作和編曲也全心投入，她開心說：「謝謝兩位好朋友跟我一起做音樂，讓我在音樂上有更多的成長。」她還透露兩位好友見她一踏進錄音室就問：「酒呢？」她笑說：「他們平時自己做音樂時愛搭配一點酒，我知道酒有時候會帶來不同的音樂感受，但我想要他們是去面對清醒時候的純粹，所以我帶的是咖啡~」

〈我的獨白〉希望大家每天都能留一點時間給自己，Vivian說：「再忙碌也不要忘記，每天要為自己做一點小事的初心。」而去年底Vivian遇上新加坡近50年來最嚴重的淹水，車子差點變泡水車，當時她下定決心要換一台7人座高的戰車，新車成為她今年送自己的生日禮物。拿到新車她馬上去設定好自己的專屬歌單，可以在開車時聽著自己喜歡的歌，享受獨處的時光，她說：「平時照顧小孩接送、買東西真的很忙，因此我最珍貴的Me Time就是在車上聽歌的時候。」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法