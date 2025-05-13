五月天裸男獻祭派「他」上陣 成名在望美得讓人讚嘆

五月天今晚將在香港啟德主場館進行最後一場演出。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天「回到那一天」巡演，今（13日）晚將在香港鉅資打造的新場館「啟德主場館」進行香港站最後一場演出，這次在視訊方面設計有許多讓粉絲讚嘆的地方，尤其是唱到《成名在望》這首歌，超炫目舞台燈光效果，映照在啟德主場館，甚至連天花板都開出曼陀羅花，非常唯美。

五月天演唱《成名在望》視覺唯美。（翻攝自相信音樂影片）

這次五月天去香港唱4場，昨天是休息日，因此前晚怪獸高喊：「五月天明天不用上班！」瑪莎聽了也開心跳舞，其他團員卻調侃怪獸：「你覺得開演唱會是在上班嗎？」

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怪獸被拱脫掉上衣，全場尖叫。（翻攝自相信音樂影片）

團長怪獸覺得上台演出前要花時間妝髮、準備服裝，就像是在上班，冠佑說演唱會應該是快樂的，不是上班，阿信也虧怪獸：「那你現在就不要穿衣服！」團員還拱怪獸「脫掉」。

冠佑趕緊拿外套幫怪獸遮住身體。（翻攝自相信音樂影片）

由於演唱會上有一環節是要用魔法螢光棒啟動台上的「時光機」，阿信開玩笑說這次光用螢光棒是不夠的，要有「裸男獻祭」，當五月天舞台上的時光機裝置啟動瞬間，全場歌迷瘋狂揮舞螢光棒，怪獸也在超嗨氣氛中大方脫去上衣，引起全場尖叫，冠佑則貼心快速拿起他的外套幫怪獸披上。

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