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吳卓源淪小三風波後復出 好友鳳小岳發聲：期待未來音樂上合作

鳳小岳（左）期待未來能與吳卓源合作。（記者潘少棠攝）鳳小岳（左）期待未來能與吳卓源合作。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕吳卓源去年當朱軒洋小三被抓包，2人合作的電影《搜查瑠公圳》近期上映，讓沉寂多時的她再度出現於螢光幕前。3年前與她合作MV的鳳小岳今率領新團「壓克力柿子」與旺福出席《樂團祭》開錄記者會，他坦言自己不太八卦，所以不清楚此花邊新聞，不過他大讚吳卓源作品相當出色，也期待未來能與對方在音樂上合作。

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鳳小岳（左）期待未來能與吳卓源合作。（記者潘少棠攝）鳳小岳（左）期待未來能與吳卓源合作。（記者潘少棠攝）

壓克力柿子出席《樂團祭》開錄記者會。（記者潘少棠攝）壓克力柿子出席《樂團祭》開錄記者會。（記者潘少棠攝）

鳳小岳表示自己是超級不八卦的人，跟吳卓源私下不會特別聯繫，但見面就熟了，且可以自然跟她聊天，也說當初跟她拍MV非常開心，自己也很喜歡她的音樂，但真的不清楚她發生的新聞。至於是否看好她再復出嗎？鳳小岳則表示不知道對方工作有暫停過，因為還是會看到她的社群動態不斷有新作品，未來也很期待跟她有音樂上的合作。

《樂團祭》節目開錄記者會。（記者潘少棠攝）《樂團祭》節目開錄記者會。（記者潘少棠攝）

胡凱兒出席《樂團祭》開錄記者會。（記者潘少棠攝）胡凱兒出席《樂團祭》開錄記者會。（記者潘少棠攝）

旺福出席《樂團祭》開錄記者會。（記者潘少棠攝）旺福出席《樂團祭》開錄記者會。（記者潘少棠攝）

《樂團祭》拋開既有選秀節目模式，無評審、無導師，將樂團聚焦樂團本身，更有力的幫助樂團破圈。名單中最特別的，是由演員轉型樂團主唱的帥氣男神鳳小岳，去年以個人音樂人的身分獲得金曲獎三項提名，此次組團「壓克力柿子」參加節目，要以豐富的創作能量，讓觀眾重新認識截然不同的鳳小岳。

同根生出席《樂團祭》開錄記者會。（記者潘少棠攝）同根生出席《樂團祭》開錄記者會。（記者潘少棠攝）

身為資深樂團代表的旺福，主唱姚小民表示心情十分放鬆，他笑說：「我們是來參加Party的！能夠和這麼多樂團一起參與節目，就像回到大學社團那樣，剛才在台下努力忍住不要太嗨。」

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