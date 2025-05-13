同床異夢？川普欲向外片徵稅100％ 好萊塢只求減稅

美國總統川普先前曾經宣布要對所有非美國製作的外國電影課徵100％關稅。（美聯社）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國總統川普本月5日宣布授權政府部門對所有在境外製作並輸入美國的電影課徵百分之百關稅，隔日白宮發言人又說：政府尚未就外國電影關稅做出任何最終決定，正探索所有選項。今（13）好萊塢電影製片廠與代表從業人員的工會聯名以信件促請川普為美國製作的電影提供稅賦減免。

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先前川普打算對所有在外國製作的進口電影課徵100％關稅，並表示其他國家正提供各種誘因想要吸引美國電影製作人原和電影公司出走，並誇張形容為「美國電影產業正迅速走向滅亡」。

好萊塢電影製片廠與代表從業人員的工會聯名以信件促請川普為美國製作的電影提供稅賦減免。（路透）

根據法新社報導，這封由好萊塢電影製片廠與代表從業人員的工會聯名信也獲得由川普任命兩位「好萊塢大使」強沃特和席維斯史特龍簽署。由美國電影協會以及代表導演、演員、編劇的工會發出的信函，主要內容在於提出一系列可以降低製作成本的稅賦減免措施。

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從這封信件就能看出川普的想法和好萊塢方面大相逕庭，因為川普只想對外國電影收取更高的關稅，而好萊塢則想請求川普減低美國電影製作成本稅賦。信件中雖然沒有提到川普先前言的關稅計畫，但許多觀察家認為川普的提議另產業感到疑惑，執行上也有相當困難度。

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