晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

正妹女星超胸無碼辣照流出「僅遮點上陣」 高難度動作曝光

「Haezee」黃瑋昕〈The One That Got Away〉上架。（索尼提供）「Haezee」黃瑋昕〈The One That Got Away〉上架。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Haezee」黃瑋昕釋出抒情創作單曲〈The One That Got Away〉，主視覺中Haezee蜷伏於純白空間，身旁僅有一顆轉動的陀螺，為了拍攝出這個畫面，Haezee只能穿著膚色的Nu Bra和內褲，長時間倒臥在地板上，團隊為讓她能更安心的拍攝，安排了女性攝影師和全女生的工作人員，並進行清場拍攝。

為了要擺出完美的身體弧線和把重點部位遮得剛剛好，她以不符合人體工學的姿勢躺在地板上，不過難度更高的是要配合陀螺的轉動，工作人員一試再試，Haezee全程敬業配合，身體和表情隨時到位，終於即時捕捉到最完美的瞬間，讓大家趕緊喊收工，讓Haezee離開冰冷的地板，以免著涼。

「Haezee」黃瑋昕〈The One That Got Away〉上架。（索尼提供）「Haezee」黃瑋昕〈The One That Got Away〉上架。（索尼提供）

〈The One That Got Away〉創作靈感源自於Haezee一個失眠的深夜，她從天黑寫到天亮，誕生這首屬於遺憾與釋懷的創作。她表示，每個人心中或許有一個曾來過卻未曾留下的人，那是因為某個決定或一段遲疑，最終靜靜地成為遺憾。這首歌是對錯過的和解，也是對曾深愛卻無法留下之人的低語。

「Haezee」黃瑋昕〈The One That Got Away〉上架。（索尼提供）「Haezee」黃瑋昕〈The One That Got Away〉上架。（索尼提供）

作為歌曲的製作人，Haezee選擇以鋼琴和人聲為主軸，回歸最本質的情感表達，並邀請她在美國時期認識的老朋友、鋼琴家Rie Tsuji演奏，特別選用當年在紐約家中的鋼琴，保持未調音的狀態，呈現歌曲中赤裸的遺憾感。在唱腔詮釋上，她以細膩的氣音、呢喃語氣和真假音的轉換層層堆疊。不過Haezee求好心切，在第一版錄音完成後，與團隊反覆討論歌曲的架構、和弦與情緒，最終在第二次錄製時找到了最貼近內心的版本。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中