正妹女星超胸無碼辣照流出「僅遮點上陣」 高難度動作曝光

「Haezee」黃瑋昕〈The One That Got Away〉上架。(索尼提供)

〔記者張釔泠/台北報導〕「Haezee」黃瑋昕釋出抒情創作單曲〈The One That Got Away〉,主視覺中Haezee蜷伏於純白空間,身旁僅有一顆轉動的陀螺,為了拍攝出這個畫面,Haezee只能穿著膚色的Nu Bra和內褲,長時間倒臥在地板上,團隊為讓她能更安心的拍攝,安排了女性攝影師和全女生的工作人員,並進行清場拍攝。

為了要擺出完美的身體弧線和把重點部位遮得剛剛好,她以不符合人體工學的姿勢躺在地板上,不過難度更高的是要配合陀螺的轉動,工作人員一試再試,Haezee全程敬業配合,身體和表情隨時到位,終於即時捕捉到最完美的瞬間,讓大家趕緊喊收工,讓Haezee離開冰冷的地板,以免著涼。

〈The One That Got Away〉創作靈感源自於Haezee一個失眠的深夜,她從天黑寫到天亮,誕生這首屬於遺憾與釋懷的創作。她表示,每個人心中或許有一個曾來過卻未曾留下的人,那是因為某個決定或一段遲疑,最終靜靜地成為遺憾。這首歌是對錯過的和解,也是對曾深愛卻無法留下之人的低語。

作為歌曲的製作人,Haezee選擇以鋼琴和人聲為主軸,回歸最本質的情感表達,並邀請她在美國時期認識的老朋友、鋼琴家Rie Tsuji演奏,特別選用當年在紐約家中的鋼琴,保持未調音的狀態,呈現歌曲中赤裸的遺憾感。在唱腔詮釋上,她以細膩的氣音、呢喃語氣和真假音的轉換層層堆疊。不過Haezee求好心切,在第一版錄音完成後,與團隊反覆討論歌曲的架構、和弦與情緒,最終在第二次錄製時找到了最貼近內心的版本。

