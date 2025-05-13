正妹女星超胸無碼辣照流出「僅遮點上陣」 高難度動作曝光

「Haezee」黃瑋昕〈The One That Got Away〉上架。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Haezee」黃瑋昕釋出抒情創作單曲〈The One That Got Away〉，主視覺中Haezee蜷伏於純白空間，身旁僅有一顆轉動的陀螺，為了拍攝出這個畫面，Haezee只能穿著膚色的Nu Bra和內褲，長時間倒臥在地板上，團隊為讓她能更安心的拍攝，安排了女性攝影師和全女生的工作人員，並進行清場拍攝。

為了要擺出完美的身體弧線和把重點部位遮得剛剛好，她以不符合人體工學的姿勢躺在地板上，不過難度更高的是要配合陀螺的轉動，工作人員一試再試，Haezee全程敬業配合，身體和表情隨時到位，終於即時捕捉到最完美的瞬間，讓大家趕緊喊收工，讓Haezee離開冰冷的地板，以免著涼。

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「Haezee」黃瑋昕〈The One That Got Away〉上架。（索尼提供）

〈The One That Got Away〉創作靈感源自於Haezee一個失眠的深夜，她從天黑寫到天亮，誕生這首屬於遺憾與釋懷的創作。她表示，每個人心中或許有一個曾來過卻未曾留下的人，那是因為某個決定或一段遲疑，最終靜靜地成為遺憾。這首歌是對錯過的和解，也是對曾深愛卻無法留下之人的低語。

「Haezee」黃瑋昕〈The One That Got Away〉上架。（索尼提供）

作為歌曲的製作人，Haezee選擇以鋼琴和人聲為主軸，回歸最本質的情感表達，並邀請她在美國時期認識的老朋友、鋼琴家Rie Tsuji演奏，特別選用當年在紐約家中的鋼琴，保持未調音的狀態，呈現歌曲中赤裸的遺憾感。在唱腔詮釋上，她以細膩的氣音、呢喃語氣和真假音的轉換層層堆疊。不過Haezee求好心切，在第一版錄音完成後，與團隊反覆討論歌曲的架構、和弦與情緒，最終在第二次錄製時找到了最貼近內心的版本。

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