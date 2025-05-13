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林葉亭目睹父親遺體跪地大哭 哽咽曝照顧失智者的煎熬

林葉亭悲吐照顧失智父親的無助，透過鏡頭向他表達思念。（和展影視提供）林葉亭悲吐照顧失智父親的無助，透過鏡頭向他表達思念。（和展影視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕林葉亭的父親在農曆年前因失智走失，11天後被發現已不幸離世，她近日上《震震有詞》，分享照顧罹患失智症父親的艱辛與自責，令人動容。

林葉亭回憶2018年父親開始出現出現時間錯亂、妄想、懷疑家人等情形，為避免父親排斥就醫，只能用健康檢查為名將他帶往醫院，最終確診為失智症。

林葉亭悲吐照顧失智父親的無助，透過鏡頭向他表達思念。（和展影視提供）林葉亭悲吐照顧失智父親的無助，透過鏡頭向他表達思念。（和展影視提供）

林家後來還安裝追蹤器防止父親走失，卻仍在農曆年前發生走失事件，歷經11天搜尋才於池塘尋獲父親遺體。最終，小年夜當天林葉亭終於找到父親，「我第一個看到爸爸，那一刻撕心裂肺，我還跪在地上跟爸爸說是女兒沒有把您照顧好，才讓您找不到回家的路。」

節目最後，林葉亭透過鏡頭向父親表達思念：「父親曾經是我們的支柱，如今他失智，我們只能盡全力陪伴他，愛是循環的，爸爸曾經說我們很棒，現在輪到我們對他說，爸爸你很棒。」

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