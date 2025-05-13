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娛樂 最新消息

（影）NONO性侵未遂被判刑 「恩人」郭子乾尷尬反應曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕「NONO」陳宣裕2023年遭6名女子指控性騷擾與性侵，案件歷經近一年調查與審理，士林地方法院今依1次強制性交未遂罪，判處有期徒刑2年6月，其餘包括強制性交與猥褻等6項罪名皆判無罪。郭子乾今出席舞台劇《半里長城》記者會，對這件事沉默不發表看法，倒是一旁的王月主動發聲。

王月、郭子乾、陳漢典；郭子乾被問到NONO案件宣判，郭子乾臉色尷尬。（記者陳奕全攝）王月、郭子乾、陳漢典；郭子乾被問到NONO案件宣判，郭子乾臉色尷尬。（記者陳奕全攝）

相關新聞：NONO僅1罪成立判2年6月 律師悲揭翻案關鍵「二審恐無罪」

郭子乾曾租房給剛出道的NONO，因而被對方視為貴人。（記者陳奕全攝）郭子乾曾租房給剛出道的NONO，因而被對方視為貴人。（記者陳奕全攝）

郭子乾曾租房給剛出道的NONO，因而被對方視為貴人。今被問到NONO案件宣判，郭子乾臉色尷尬，沒有說出一句話，經紀人趕緊發聲，「在這藝術殿堂不要講法律問題」。一旁的王月主動救場：「這我可以講一點。」

王月希望這波me too讓社會有警覺。（記者陳奕全攝）王月希望這波me too讓社會有警覺。（記者陳奕全攝）

王月表示：「我相信司法判決的結果給受害人一點安慰，跟正義的回饋。希望這波me too讓社會有警覺，重新喚起兩性界線，讓社會更安全，更有同理心。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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