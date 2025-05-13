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陳喬恩搭機遇狀況「從商務艙改坐休息區」 耐心配合反應被讚

陳喬恩個性直率，在社群上向來是暢所欲言。（翻攝自IG）陳喬恩個性直率，在社群上向來是暢所欲言。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星陳喬恩個性直率，在社群上向來是暢所欲言，她近日發布限時動態抱怨，在香港轉機到沙烏地阿拉伯時，遇到一名態度非常不耐煩的地勤人員，她表示很不解怎麼會有這種待客之道，喊話要對方「回家整理好情緒再回來工作」，一席話竟遭部分網友反嗆有大頭症。對此，一名曾服務過陳喬恩的空服員發文替她平反，表示陳喬恩修養相當好，根本沒有任何明星架子。

一名曾服務過陳喬恩的空服員發文表示，陳喬恩私下修養很好，陳喬恩看到後轉發貼文。（翻攝自小紅書、IG）一名曾服務過陳喬恩的空服員發文表示，陳喬恩私下修養很好，陳喬恩看到後轉發貼文。（翻攝自小紅書、IG）

針對外界質疑陳喬恩有大頭症，一名空服員替她聲援表示，她曾在一架從馬爾地夫飛往北京的班機上服務過陳喬恩，當時陳的商務艙座位剛好螢幕故障，機上又沒有其他可以換的位置，只好暫時讓陳喬恩坐在機上的人員休息區，沒想到陳喬恩竟完全沒生氣，長達7小時的航行中她全程都禮貌配合，還親切地詢問機組人員是否有提供洋芋片，「陳女士一直在表示感謝，她特別安靜，修養很好」，貼文發出後陳喬恩也親自轉發。

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