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娛樂 最新消息

楊貴媚皮蛇復發「左胸一路長到背部」 醫生宣告：沒有藥救

楊貴媚農曆年期間皮蛇復發。（華視提供）楊貴媚農曆年期間皮蛇復發。（華視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊貴媚今宣傳華視戲劇《新蘇足》，提到農曆年罹患皮蛇，因她去年一直咳嗽，不管吃什麼藥都無法止咳，沒想到咳嗽一好，皮蛇就來。一開始，她左胸下方長了顆粒，楊貴楣沒去在意，但過沒幾天，顆粒一路蔓延到左後背，讓她癢到不行，一開始想「過敏怎麼這麼癢」，錯過前3天黃金治療期才去看醫生，醫生回她「沒有藥救，只能痛到好」，讓她很煩惱。

後來她吃了醫生給的止痛藥、肌肉鬆弛劑稍微舒緩，但因為皮蛇痛到睡不著，她睡覺時只能抱著暖水袋才不會痛，哀嚎：「一旦暖水袋變涼，我就會被痛醒。」好在維持2個月充足睡眠就好轉，但她提到過去大腿曾有皮蛇，沒想到這回竟然復發。

她這2年工作從沒停過，之前曾開玩笑說要「離家出走」罷工，但經紀人隨即送她新手機，暗喻：「妳無法因為收訊不好罷工！」她現在很期待8月到大阪參與《飲食男女》映後座談會，接著多留3天自由行，她苦笑說：「以前去坎城、威尼斯影展，別人都能順道去巴黎玩，只有我必須立刻回來台灣工作。」但她解釋其實也因為自己愛工作，「好的劇本在前面，還是擋不了想要演的慾望。」

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