晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

隋棠買1物返家「被老公趕去1樓」 3孩護媽：爸去陽台待著

隋棠母親節和老公一起欣賞搖滾天團「槍與玫瑰」的演唱會。（翻攝自臉書）隋棠母親節和老公一起欣賞搖滾天團「槍與玫瑰」的演唱會。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕隋棠身為三寶媽，分享母親節週末的溫馨日常，除了和老公一起欣賞搖滾天團「槍與玫瑰」的演唱會，其餘時間都與3個孩子相處。「一起準備期末考、一起看電影、一起吃飯，就像平常一樣。」令隋棠印象深刻的插曲是她吃完晚餐後，決定買一顆榴槤犒賞自己，「不管先生喜惡！」不想被臭到的先生開玩笑建議她帶去一樓社區中庭花園吃。」沒想到孩子們立刻跳出來力挺她，群起撻伐要爸爸自己去陽台待著。

她提到自己買了榴槤回家後，不想被熏到的老公開玩笑建議她，「帶榴槤去一樓社區中庭花園吃」，只是3個也愛榴槤的孩子們立刻跳出來力挺她，最後老公只好孤伶伶地邊笑邊逃去房間關門避味去。

隋棠熱愛分享家庭有趣事情。（翻攝自臉書）隋棠熱愛分享家庭有趣事情。（翻攝自臉書）

隋棠還蹲在廚房「表演殺榴槤」給3個小孩看，每當剖開的果肉露出，孩子們都驚呼連連，像是在看一場魔術秀，母子4人就這樣圍著那顆榴槤邊吃邊讚嘆，「你一塊我一塊，配著無限循環的『好好吃哦』讚嘆聲，慢慢把整顆都幾乎吃光了。」這段看似平凡的時光，卻讓隋棠深深感受到幸福，「那個當下，這個普通到不行的日常片段，卻讓我到今天想起還是微笑。」直呼自己真的好喜歡當媽媽。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中