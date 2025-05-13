隋棠買1物返家「被老公趕去1樓」 3孩護媽：爸去陽台待著

隋棠母親節和老公一起欣賞搖滾天團「槍與玫瑰」的演唱會。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕隋棠身為三寶媽，分享母親節週末的溫馨日常，除了和老公一起欣賞搖滾天團「槍與玫瑰」的演唱會，其餘時間都與3個孩子相處。「一起準備期末考、一起看電影、一起吃飯，就像平常一樣。」令隋棠印象深刻的插曲是她吃完晚餐後，決定買一顆榴槤犒賞自己，「不管先生喜惡！」不想被臭到的先生開玩笑建議她帶去一樓社區中庭花園吃。」沒想到孩子們立刻跳出來力挺她，群起撻伐要爸爸自己去陽台待著。

她提到自己買了榴槤回家後，不想被熏到的老公開玩笑建議她，「帶榴槤去一樓社區中庭花園吃」，只是3個也愛榴槤的孩子們立刻跳出來力挺她，最後老公只好孤伶伶地邊笑邊逃去房間關門避味去。

請繼續往下閱讀...

隋棠熱愛分享家庭有趣事情。（翻攝自臉書）

隋棠還蹲在廚房「表演殺榴槤」給3個小孩看，每當剖開的果肉露出，孩子們都驚呼連連，像是在看一場魔術秀，母子4人就這樣圍著那顆榴槤邊吃邊讚嘆，「你一塊我一塊，配著無限循環的『好好吃哦』讚嘆聲，慢慢把整顆都幾乎吃光了。」這段看似平凡的時光，卻讓隋棠深深感受到幸福，「那個當下，這個普通到不行的日常片段，卻讓我到今天想起還是微笑。」直呼自己真的好喜歡當媽媽。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法