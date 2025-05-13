李唯楓遭爆軟爛、秘婚又離婚 舊愛發聲反擊了

李唯楓被爆與交往4年的富家女友Min秘婚又離婚。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕李唯楓被爆與交往4年的富家女友Min秘婚又離婚，男方甚至被爆料軟爛，拖垮了這段婚姻，對此，Min稍早發聲，提到分開是基於理性討論與對未來方向的不同，並非如部分報導所渲染的激烈衝突或單方面的受害情節。

對於李唯楓遭批評軟爛，Min親自護航，「這並非事實，我願再次強調：『在我們的相處中，沒有這類行為或狀況發生。』對方一直盡其所能維繫這段關係，彼此之間只是最終選擇走向不同的方向。」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：李唯楓突認情斷遭爆離婚 正妹富家千金發聲洩端倪

Min聲明如下：

我與李唯楓的關係已和平劃下句點。過去的相處中，彼此真心以待，也共同經歷了不少重要階段。我們的分開是基於理性討論與對未來方向的不同，而非如部分報導所渲染的激烈衝突或單方面的受害情節。

『這段關係的結束，是雙方經過理性溝通後的選擇，沒有任何外力或他人介入。』

有部分報導形容對方『軟X』或其他貶義詞，這並非事實，我願再次強調：『在我們的相處中，沒有這類行為或狀況發生。』對方一直盡其所能維繫這段關係，彼此之間只是最終選擇走向不同的方向。

我一向重視隱私，也尊重曾經的每一段關係。對於過度放大私人情感、斷章取義的內容，我無意逐一回應，但仍必須明確表示：

『我從未有意攻擊或否定對方的人格，更不認同以語言暴力去消費過去。』

在此也呼籲各位媒體朋友，盼以更客觀、克制的態度處理報導，希望大家也能以更平和的角度看待一段關係的結束，不需強加對錯，更不必將分手視為傷害。

感謝大家的理解，也希望這份聲明能讓事件回歸平靜，讓彼此都能好好走向自己的下一段人生。

這是我個人立場，僅供澄清，無意與任何人或媒體起衝突。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法