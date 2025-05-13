NONO僅1罪成立判2年6月 律師悲揭翻案關鍵「二審恐無罪」

NONO涉對6名女子性犯罪，今遭士院判處2年6月。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「NONO」陳宣裕2023年遭6名女子指控性騷擾與性侵，案件歷經近一年調查與審理，士林地方法院今（13日）依1次強制性交未遂罪判處有期徒刑2年6月，其餘包括強制性交與猥褻等6項罪名皆判無罪。對此，律師蘇文俊提出悲觀見解，坦言此案二審全部無罪機率並不小。

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本案爆發於台灣「#MeToo運動」期間，最初由一名女模在網路控訴遭NONO強吻，引發關注後，陸續又有多位女性出面指控，最終委由網紅「小紅老師」協助提告。檢方調查後，以3項強制性交、2項強制性交未遂，與2項強制猥褻罪名起訴NONO，總計7罪。法院歷經7度開庭審理後，僅就其中一項罪名認定有罪。

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對於判決結果，律師蘇文俊表示，雖然社會大眾普遍認為NONO刑度偏輕，但他反而對後續二審結果感到悲觀，他指出一審中僅該名受害人能證明曾到NONO住處，其餘案件皆因缺乏碰面或接觸的證據而無罪，若二審辯方強攻「去過不等於發生」，而該名受害人證詞又遭質疑，「全部無罪」的可能性恐怕不小，「高等法院會不會維持這判決真的還難說。」

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