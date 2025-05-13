曾目睹矢口真理家中激戰小王 離婚多年「他」突謝前妻

男星中村昌也（左）2011年與偶像女團早安少女組前成員矢口真理結婚，婚姻僅維持兩年。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾與日本偶像女團「早安少女組」前成員矢口真理結婚的偶像組合D-BOYS成員中村昌也，2013年竟然親眼目睹前妻帶著「小王」梅田賢三回家偷情，兩人婚姻僅維持兩年便草草離婚，如今中村昌也卻意外謝謝前妻當初的不倫戀。

矢口真理（右）婚後鬧不倫戀，與梅田賢三被抓姦在床。（翻攝自X）

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當年矢口真理大膽帶著梅田賢三回家激戰，嚇壞的前岳母當場就拉著全裸的女兒及小王下跪道歉，希望獲得中村昌也原諒，此事當時也震撼演藝圈。

中村昌也離婚後曾爆出與寫真女星森咲智美交往。（翻攝自IG）

矢口真理當時為愛不悔，甚至與梅田賢三共築愛巢，兩人最後更結為連理。綠光罩頂的中村昌也時隔12年回憶當時事件，竟然說出「感謝前妻」。離婚後中村昌也與擁有G奶火辣身材的寫真女星森咲智美交往。

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時隔12年，中村昌也回首當初的綠帽事件，反而感謝前妻讓他知名度大增。（翻攝自IG）

近期中村昌也面對外界大方說當初在家裡看到前妻與小王偷情的確心情非常煎熬，但如今回頭看，他覺得塞翁失馬焉知非福，因為這件醜聞才讓社會更加認識他。他也說：如果沒有當年的綠帽事件，或許世人根本不可能認識他，更坦承走出陰霾，重啟人生。

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