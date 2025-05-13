合作古天樂「氣場超強」自爆不敢主動接近 劉冠廷新手爸看電影變奢侈

〔記者許世穎／台北報導〕台北南港LaLaport威秀影城今（13）日舉行開幕記者會，邀請金馬得主劉冠廷出席站台。初為人父的他笑說，成為新手奶爸後，「看一場電影」竟成了奢侈的享受，「現在真的是沒空放風，希望以後可以常帶小孩去電影院看我演的電影！」他也笑說，等孩子長大看到爸媽都在銀幕上，應該會驚訝不已。

劉冠廷出席台北南港LaLaport威秀影城開幕記者會。（威秀影城提供）

劉冠廷透露最近一次看電影是趁著有保母幫忙照顧兒子「小太陽」，他和老婆孫可芳才能抽空去看《米奇17號》，他笑說：「一年可能就這麼一次，看得特別珍惜，還特別找了可以躺著看的影廳，真的太享受了！」談到上週的母親節，他靦腆地說並沒有特別慶祝，但有準備一點小禮物送給太太表達心意，「就是感謝她的辛苦啦，畢竟真的很不容易。」

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MITSUI SHOPPING PARK LaLaport南港店長－吳政穎（左起）、威秀影城財務長杜文蘅、威秀影城總經理林敬修、台灣三井不動產（股）南港分公司總經理－鎌迫俊大、威秀影城董事長王超立、劉冠廷、文化部部長李遠、文化部影視及流行音樂產業局副局長呂美莉、台北市觀光傳播局沈永華主任秘書在記者會上合影。（威秀影城提供）

成為人父後，劉冠廷將生活重心轉向家庭，也坦言現在的作息幾乎全照小太陽來走，「我最近超早起，今天三點多就起床準備來工作，覺得很興奮，因為真的很久沒有這種出門工作的感覺。」他說現在每天幾乎都是晚上8、9點就上床，如果能和孩子一起入睡最好，否則錯過時間就得犧牲自己的休息時光。至於孩子是否已能一覺到天亮？他笑回：「可以了！」話才剛說完，立刻用手敲欄杆三下，「這種話講太滿都要敲三下，怕烏鴉嘴啦！」

雖然工作步調稍作調整，劉冠廷仍持續有不少演出，與古天樂合作的新片《私家偵探》即將上映，提到古天樂，他當場眼神發亮地說：「古天樂氣場超強，他站在你面前時，就像電影角色走出來一樣，有時會懷疑這是不是真的？」

雖然拍戲時全心投入角色，私下他反而不太敢主動接近古天樂，「我怕造成他的困擾。他講廣東話，我又只會中文，怕他為了配合我講中文會不自在。」不過他也透露，有一次古天樂特地留下來陪他對戲，讓他感動不已，「前輩通常可以先離開，但他願意留下來，真的讓我很感謝。」

台北南港LaLaport威秀影城共計17座影廳，設有1453席（含輪椅席），多廳制能更符合影迷有豐富選擇。（威秀影城提供）

台北南港LaLaport威秀影城是威秀影城旗下第22座影城，將於明天（14日）正式開幕，開幕當日推出88元限量福袋，內含2張電影票，還有2個無限續杯，讓影迷在5月14日至8月31日可以無限續杯、每人限購1袋、電影票使用期間至6月8日止。

影城未來除了結合多元片型與主題內容，更會強調親子互動、動漫特典、粉絲應援等，讓影城不只是觀影場域，更是南港及周邊地區未來娛樂生活的一部分，成為休閒與文化娛樂共融的聚集據點。

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