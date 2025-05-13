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娛樂 日韓

中居正廣不認性暴力！開戰嗆富士電視「調查不公不實」

〔記者邱奕欽／台北報導〕SMAP前成員中居正廣因涉及女主播性糾紛風波已於1月23日宣布引退，不過沉寂多月後卻突委任5名律師組成全新法律團隊，昨（12日）對富士電視台第三方委員會調查報告提出嚴正反擊，強調報告未呈現中居正廣的完整陳述，且使用「性暴力」字眼過於偏頗，主張缺乏中立性和公平性，已嚴重損害其名譽。

中居正廣委任新律師團隊向富士電視台展開反擊。（法新社）中居正廣委任新律師團隊向富士電視台展開反擊。（法新社）

中居正廣律師團指出，3月31日公布的394頁報告書，引用世界衛生組織（WHO）對性暴力的定義，卻忽略其在日語中所帶有的強烈負面形象，導致報告偏離應有的中立立場。律師團強調，中居正廣在3月9日接受了長達6小時的聽證會，誠實說明事件經過，但報告中幾乎未提及其發言重點，更質疑報告「僅採信女方說詞」，忽略中居正廣亦曾同意解除保密義務的事實。

中居正廣律師團體進一步向第三方委員會提出正式要求，限期在本月26日前開示所有證據，包括聽證會紀錄及構成性暴力認定的具體資料與物證，否則應說明無法公開的理由。律師團亦認為，經過詳細了解與資料審查，確認並無任何「一般大眾所理解的暴力或強制性行為」，認為中居正廣不應被冠以「性暴力加害者」之名。

對於這場法律反擊，女方代理律師雖低調表示「暫無評論」，但也補充強調「我們憂慮中居此舉恐將引發對當事女性的新一波誹謗與惡意攻擊。」然而，中居正廣針對風波延燒至今則認為，新聞媒體和自己本身的認知有所出入，根據相關人士透露他曾私下吐露：「好像不是這麼回事啊！」顯見事件對他帶來極大困惑與衝擊。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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