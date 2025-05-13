NONO判決出爐！僅1項罪成立判2年6月 吹哨者小紅老師心碎發聲

〔記者侯家瑜／台北報導〕「NONO」陳宣裕遭多名女子指控性侵，其中7案移交士林地檢署偵辦，最終認定共6女遭受7次侵害。案件歷經1年審理，士林地方法院今（13日）做出一審宣判，7項罪中，僅認定1項強制性交未遂罪成立，判處2年6月有期徒刑，其餘6罪皆判無罪，判決結果可上訴。吹哨者小紅老師稍早也心碎發聲。

小紅老師。（資料照，記者潘少棠攝）

吹哨者「小紅老師」隨後在社群發文吐露心情，坦言聽聞結果後「難以相信也非常痛心」，並指出每位受害者當初都忍痛揭開傷疤、站出來控訴，是希望能終結傷害、阻止下一位受害者的出現，沒想到判決結果卻如此令人難以接受。

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她強調，針對無罪部分，將與律師討論是否提出上訴，「我們會堅持努力到最後」，並呼籲社會不要選擇沉默：「沉默只會讓受害者繼續受害，讓施暴者無止盡地增添受害者。」

最後，小紅老師也感謝網紅486先生一路上的支持與協助，「在我們徬徨無助時給予我們一盞燈，陪我們斬破荊棘。」

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