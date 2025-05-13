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娛樂 音樂

台語歌后抖出秀場黑幕 鞠躬道歉遭封殺下場曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王胡瓜親手策畫的「鑽石舞台之夜」演唱會8月在台中登場，包括李翊君、翁立友、曾心梅等實力派歌手都將參與演出，對於台灣的秀場文化也有著滿滿的回憶。

台語歌后曾心梅親曝秀場辛酸。（萬星傳播提供）台語歌后曾心梅親曝秀場辛酸。（萬星傳播提供）

台語歌后曾心梅透露說，以前1天要跑2、3場工地秀，只要1場延誤就會影響其他場次，有次主辦單位延後時間，導致她來不及趕到第3場，儘管不斷鞠躬道歉說明原因，最後仍被酸耍大牌及被封殺，無奈把苦往心裡吞。

李翊君自認當年不性感，加上台語不好，訪問過程都很精簡，就是靠歌藝存活，「後來想想，可能主持大哥們覺得我無趣，想讓我早點下台吧，哈哈。」

實力派天后李翊君。（萬星傳播提供）實力派天后李翊君。（萬星傳播提供）

台語歌王翁立友在記者會上，形容洪榮宏是自己的「財神爺」，對此他解釋：「我19歲開始學唱歌，歌唱老師強力推薦我學洪榮宏的歌曲，接觸之後才驚覺洪大哥的聲音表情美妙又有深度，從此崇拜洪大哥，也因此走上歌唱這條路，成為歌手，改變了我的人生跟生活，讓我脫貧。」

台語歌王翁立友笑稱洪榮宏是他的財神爺。（萬星傳播提供）台語歌王翁立友笑稱洪榮宏是他的財神爺。（萬星傳播提供）

「鑽石舞台之夜」演唱會8月2、3日在台中中興大學惠蓀堂登場，卡司包含AKB48 Team TP、LUXY GIRLS、李翊君、阿吉仔、阿錡、洪榮宏、翁立友、曾心梅、賴慧如、鍾采穎等等，購票可洽年代售票、四大超商。

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