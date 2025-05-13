NONO被控性侵判刑2年6月 486先生沉痛發聲

「NONO」陳宣裕被控性侵多名女子。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕「NONO」陳宣裕被控性侵多名女子，其中7件由台北地檢署移轉士林地檢署偵辦，士檢去年5月認定有6女受害7次，分依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等罪將他提起公訴。案經士林地院審理1年在今（13）日上午宣判，其中1次強制性交未遂有罪，判處2年6月有期徒刑，其餘被訴的6罪判處無罪。可上訴。

團購電商名人「486先生」陳延昶中午沉痛在臉書發聲，他以身為這起訴訟中幕後支持者、資助所有告訴人律師費用，強調目的只有一個：「讓沉默的聲音被聽見，讓真相有機會走上檯面，這不是報復，而是還一個公道。」

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對於NONO，486先生以「深感痛心」表達立場，他說：「NONO所展現出來的品格與行徑，令人髮指，也提醒我們，別再輕易地以笑臉、名氣來包裝一個人的人格；在光鮮的舞台下，可能藏著最黑暗的陰影。」

486先生經常為弱勢發聲，並樂於助人。（翻攝自486先生臉書）

透過發文，486先生也想對勇敢站出來的被害人說：「妳們不是孤單的，妳們的勇氣讓這個社會看到了一點改變的希望；不論結果如何，妳們的聲音不會白費。」他說，這個社會不應該縱容任何一個加害者躲在權勢或人氣的背後，也不應該再讓任何一個受害者為說出真相而承受更多痛苦。

歷時多月訴訟，486先生表示始終選擇站在正義與真相的一方，對於判決結果，他選擇尊重司法體系的程序與結果，但老實說，心中難掩遺憾。

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而士檢起訴時認為NONO不知自重，為逞私欲而性侵、猥褻被害人，品行低劣，且對眾多被害人身心危害至鉅，犯後態度迴避，絲毫未見悔意，建請從重量刑，以嚴懲其惡行。

全案另有2名被害人因事證不足，士檢處分不起訴，2被害人異議成功，高檢署撤銷發回重查，持續偵辦中。

起訴指出，NONO利用藝人知名度和工作機會結識被害女子，先後於2009年、2010年、2011年、2013年間，分別在其北市內湖住處、飯店、車上、偏僻的停車場等處，以工作邀約見面、錄影結束、順道搭載、共進宵夜等為由，營造獨處機會，以181公分的體型優勢強行性交或襲胸及下體猥褻。

NONO於偵查、審理期間皆不認罪，法官傳喚被害人隔離保護作證，其中一女庭訊後仍忿忿不平地向媒體表示「NONO不是人」；據悉，NONO開庭時辯稱不認識被害女子、或獨處時未上下其手。

士檢認定，NONO於1990年代成為藝人，卻不思潔身自愛，利用知名藝人身分，藉參加電視節目通告演出及社群交友平台流行的機會，妨害多位女子的性自主權。

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