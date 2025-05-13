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娛樂 電視

韓瑜火辣解放美背長腿 減重5公斤秀零贅肉身材：穿衣終於自由

〔記者蕭方綺／台北報導〕韓瑜日前在台劇《阿榮與阿玉》中飾演最美宮廟大姐頭，戲內總是包緊緊，戲外罕見大解放，在社群發布一系列火辣大露美背、逆天長腿，零贅肉的窈窕身材，引來網友暴動留言「有夠辣」，面對網友熱烈迴響一致好評，韓瑜喜孜孜表示：「看看我藏的很好吧？！之前拍戲我都穿寬鬆衣服，現在減肉成功，當然要好好秀一下呀！」

韓瑜生活作息是宅女。（Laler 菈楽提供）韓瑜生活作息是宅女。（Laler 菈楽提供）

韓瑜過去拍戲可以一口氣吃兩個便當都不怕長肉，但隨著年齡增長，代謝明顯變慢，一不小心多吃一點，體重立刻往上升，讓她相當苦惱，她也有「肉肉心得」：「我覺得變胖最怕的是坐下來腰間擠肉啊，或是背部沒有再那麼平整了，真的很難穿衣服，完全沒有自信，那時候連照鏡子都不敢。」

她自認是易胖體質，過去在體態控制非常嚴格辛苦，她感嘆道：「因為我本身比較魁，又很容易水腫，再加上到了一定年紀，只要吃的不健康就很容易肉，尤其是臉會看起來很圓！所以拍戲時我只能吃燙肉、燙青菜或是喝豆漿，但每次看到旁邊劇組人的便當，都會默默流口水。等拍戲結束之後我就會報復性大吃大喝，尤其最愛炸雞，結果很快就腫回來了！」韓瑜更近一步說：「我覺得女生好辛苦喔，一輩子都要為了體態奮鬥，真的超累！」

韓瑜狠減5公斤，辣秀大片美背。（Laler 菈楽提供）韓瑜狠減5公斤，辣秀大片美背。（Laler 菈楽提供）

談到過去辛苦甩肉史，她表示曾用過最不健康的方式是激烈節食法，她分享道：「我之前都是整天不吃來減肥，只靠吃一兩片餅乾撐過去，但我會餓到頭很痛、發暈、沒力氣，年輕的時候靠這招很快就能瘦，但現在根本撐不住！後來也曾靠168斷食法，但那只能短時間消下來，一停下就反彈回去！」

韓瑜瘦下來後穿衣自由。（Laler 菈楽提供）韓瑜瘦下來後穿衣自由。（Laler 菈楽提供）

這次如何成功減重？她分享上次去南部拍《阿榮與阿玉》，搭配著正常飲食與多喝水，結果拍完戲後，數字穩穩往下降，成功恢復少女體態的韓瑜表示自己超迷韓團，也會跳熱舞消耗卡路里，她開心分享：「減了5KG後跳起舞來也很輕盈，再也不覺得身體很重了！」

而談到減下來後最滿意的部分，她開心說：「當然肚子啊，瘦下來後真的穿衣自由，可以大膽穿兩截式貼身衣服，有夠讚！」

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