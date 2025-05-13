汪小菲妻甩「叫床風波」歡慶母親節！喜收大S兒女手做卡片
Mandy遭前夫指控婚內出軌，還被爆出多張大尺度黑歷史照，不過與汪小菲的感情明顯仍不受影響。（翻攝自微博）
胡御柔／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕汪小菲與台灣網美「Mandy」馬筱梅於去年領證，將於17日補辦婚禮，近期Mandy突遭前夫Robert指控婚內出軌還「叫床叫得超大聲」，後續還被爆出多張大尺度黑歷史照。不過兩人的感情明顯不受醜聞影響，前（11）日一家人還開心共度母親節，汪小菲與已逝前妻大S的一對兒女還手寫卡片向繼母Mandy表達感謝。
大S的一雙兒女在母親節時手寫卡片感謝繼母Mandy。（翻攝自微博、小紅書）
身為繼母的Mandy相當寶貝汪小菲與前妻大S所生的11歲女兒「玥兒」、8歲兒「箖箖」。一家人在11日歡慶母親節，也同時提早替箖箖過生日，汪小菲在事後對外分享一雙兒女特別手繪要給Mandy的卡片，從圖中可見玥兒製作了精美的花瓶卡片，看的出來頗具藝術天分；箖箖則以稚嫩筆跡寫下感謝「我想說謝謝妳常常帶我出國，母親節快樂」。
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