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閃靈樂團下一步動向曝光 團長Doris「後會有期」全說了

Doris曝光閃靈樂團的未來動向。（出日音樂提供）Doris曝光閃靈樂團的未來動向。（出日音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕閃靈樂團驚喜推出數位Live EP《大港2425：時空陷落》，關於樂團的下一步，團長Doris表示，「閃靈將以新專輯的創作為主，短期內沒有演出計畫。」因此她才會在今年「大港開唱」跟歌迷「後會有期」，敲碗想看專場的樂迷，只能先享用這張Live EP。

《大港2425：時空陷落》收錄閃靈樂團2024、2025這兩年在大港開唱的精選歌曲，並開放限量黑膠預購，影片也於YouTube上架。

閃靈樂團發行Live EP《大港2425：時空陷落》。（出日音樂提供）閃靈樂團發行Live EP《大港2425：時空陷落》。（出日音樂提供）

這兩年閃靈在大港開唱的演出是一個連貫主題，也就是打破虛實的界線，把歌曲中的虛擬時空搬上舞台。2024年是透過科技讓虛擬角色在大螢幕上即時呈現，2025年更讓角色實體現身舞台，並與大螢幕中的角色互動。

主唱Freddy說明，這兩場的大螢幕就是「時空通道」，也就是穿越劇常說的「Portal」，歌曲中的虛擬時空就透過這個Portal 來跟真實世界對接。例如在演出《百萬遍》時，舞台大螢幕是對接到MV裡面的窗戶、鏡子、花瓶、水缸，「我們透過大螢幕看著虛擬世界中的角色，而角色也透過大螢幕看著我們，甚至現身來的真實世界。」

除了《百萬遍》以外，這張Live EP收錄的其他歌曲，也都帶來時空交錯的概念。包括序曲《MEGAPORTALINTRO》，把不同版本的《皇軍》疊加在一起，呈現混亂而驚悚的氛圍。

Freddy說明這兩年在大港開唱的演出。（出日音樂提供）Freddy說明這兩年在大港開唱的演出。（出日音樂提供）

至於《鎮魂醒靈寺》則是跨越陰陽世界的戰鬥，《暮沉武德殿-民謠版》則接續《百萬遍》，讓飾演閃靈系列MV逾十年的finn登場合唱，重現劇中人吶喊歌詞的經典畫面。最後再讓聽者回到大港2025現場，與全場數萬歌迷大合唱《皇軍》，陷落在閃靈時空。

另外，這張Live EP的英文名稱《MEGAPORTAL 2425》也有著巧思，「MEGAPORTAL」除了展現與演唱會「PORTAL」的主題，更是延伸自大港開唱的英文名稱「MEGAPORT」。

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