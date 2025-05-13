李安首度參與策劃金馬經典影展 親曝「父親三部曲」從這類型學心法

〔記者許世穎／台北報導〕金馬經典影展去年推出好萊塢黃金時代的女明星專題，大獲好評，今年則聚焦在1932-1952年間的「Screwball Comedy」，首度針對類型電影深掘，這段時期也是作者風格與明星魅力最燦爛迸發的時候，蒐羅到30部風趣幽默的殿堂經典，也是導演李安首度參與策展。

導演李安首度參與策劃「2025金馬經典影展：不是冤家不聚頭」。（金馬執委會提供）

Screwball Comedy是起源於1930年代好萊塢的浪漫喜劇類型，以快速對白、性別角色顛倒、荒謬情境和強烈的男女主角對抗關係為特色，常帶有對階級、婚姻與社會規範的諷刺。金馬經典影展直接使用了原類型名稱，是因為這個類型譯名紛亂，無論瘋狂喜劇、神經喜劇、脫線喜劇，都是常見的用法，卻又很難直指核心。

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導演李安表示，他早期的父親三部曲：《推手》、《喜宴》、《飲食男女》，其實都從Screwball Comedy學到不少心法。就連本屆奧斯卡大贏家《艾諾拉》都可看到這個類型的影響。運用得當，往往會有精練漂亮的對白，勢均力敵的表演，導演更可能突破有限空間做出精彩的場面調度。

法蘭克卡普拉執導的《一夜風流》常被視為Screwball Comedy的完美範本，也被視為開創該類型的代表作。（金馬執委會提供）

此次金馬經典影展選映的代表作品即使時代久遠，對現今的編導演，依然受用無窮。李安除了推薦創作者來取經，也推薦影迷來見識這些電影如何把俏皮和世故完美融合，他更好奇觀眾看完的反應，希望創作者與觀眾都能重新挖掘其中的技巧和趣味。

本屆經典影展推出的30部作品中，有多達21部名列美國電影學會影史百大喜劇，其中不乏4K修復影片，還有很多是首度登上台灣大銀幕。以獨樹一格的「劉別謙筆觸」名留影史的恩斯特劉別謙，以《一夜風流》（1934）創下奧斯卡首次「大滿貫」紀錄的法蘭克卡普拉，曾被高達盛讚為「美國最偉大的藝術家」的霍華霍克斯，好萊塢明星最愛合作的喬治庫克 ，以及率先從編劇跨足導演的普萊斯頓史特吉斯等大師名導，各有多部電影入選。

《費城故事》堪稱是1940年代初期Screwball Comedy的代表作，更是類型進化成熟的絕佳例證。（金馬執委會提供）

卡萊葛倫、賈利古柏、克拉克蓋博、卡洛朗白、克勞黛考爾白、史賓塞屈賽、凱薩琳赫本、珍亞瑟、詹姆斯史都華、芭芭拉史坦威等不朽巨星的演出魅力四射，諸多迷人的對手戲，把不是冤家不聚頭的精神發揮到極致。其中《一夜風流》更被視為開創該類型的代表作，《育嬰奇譚》更加入不少混亂情節，《費城故事》則是類型進化成熟的絕佳例證。

金馬經典影展今年持續推出「超級影癡套組」，讓想要一網打盡所有經典的觀眾能以將近六折的優惠價格觀賞所有作品，還能獲得限量金馬經典紀念袋，絕對物超所值。「超級影癡套組」台北場只需4,800元（原價7,200元）、台中場3,900元（原價6,300元），皆於5月29日下午一點在金馬影展官方網站販售，優惠數量有限，額滿為止，詳情請見官網，單場預售從6月19日起正式開賣。

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