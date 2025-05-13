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來真的！《絕命終結站》吊扇痛鉤鼻環零特效 71歲女星全身著火創紀錄

理查哈蒙在《絕命終結站 血脈》飾演的刺青師真的被鼻環吊起來。（華納兄弟提供）理查哈蒙在《絕命終結站 血脈》飾演的刺青師真的被鼻環吊起來。（華納兄弟提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕經典恐怖系列新作《絕命終結站 血脈》為系列注入新血，片中索命意外堅持不用特效，真實呈現直視死亡的恐懼，包括71 歲特技演員全身著火在高樓間狂奔、刺青師鼻環被電扇勾住吊掛火海上方，全都來真的！導演揭露幕後瘋狂細節，讓人驚呼「根本不用演就嚇瘋了！」

《絕命終結站》系列席捲全球超過6.6億美金（約台幣201.75億元）睽違 14 年終於推出重啟系列新作，《絕命終結站 血脈》，再度挑戰觀眾心理極限。導演查克利普夫斯基與亞當史坦為追求極致真實，幾乎捨棄電腦特效，讓演員親自上陣，直面死亡場景。

電影開場即在一座高達 400 英尺的「天景」餐廳發生災難，他們特別在五層樓高的攝影棚實景拍攝，更邀來已退休的 71 歲資深特技演員伊薇特費格遜回歸，挑戰飾演一位全身著火、在高樓間狂奔的顧客，意外創下「鏡頭前最年長著火者」的世界紀錄。

《絕命終結站 血脈》71 歲特技演員全身著火，創下「鏡頭前最年長著火者」的世界紀錄。（華納兄弟提供）《絕命終結站 血脈》71 歲特技演員全身著火，創下「鏡頭前最年長著火者」的世界紀錄。（華納兄弟提供）

不只如此，這場戲還包含全數群演高空吊掛演出，不少臨演拍到一半腿軟落淚，直呼：「我是真心害怕，根本不用演！」導演查克興奮表示：「這場戲在 IMAX 大銀幕上看會有真實的高空眩暈感，我們要讓觀眾身歷其境。」

另一段讓人冷汗直流的場面，來自由理查哈蒙飾演的刺青師角色。他因鼻環被鐵鍊卡住，整個人被吊掛在電扇下方，腳下熊熊烈火燃燒。導演查克表示：「他真的被鼻環吊起來，底下的火也是真的點燃，這種恐懼不是特效能複製的。」導演亞當補充：「當他的鼻中隔撐住全身重量時，你幾乎能感覺到他下半身快被燒焦了。」

這種毫無保留的實拍風格，成功帶來穿透銀幕的真實恐懼感，也讓不少粉絲盛讚《絕命終結站：血脈》為「全系列最佳」，為這個經典恐怖品牌注入全新生命力。電影將於明天（14日）包括2D · IMAX · 4DX · MX4D · Atmos · Dolby Cinema 同步上映，14至18日更天天都有限量海報，詳情請洽各影城。

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