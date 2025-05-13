傻眼！林俊傑唱一半突遭男星下跪 認錯「我對不起你」原因曝光

林宇中出道20年，擔任林俊傑演唱會嘉賓。（JFJ Productions & Unusual Entertainment 提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕大馬歌手林宇中曾勇奪第17屆金曲獎最佳新人獎，成為首位拿下該獎項的馬來西亞歌手。其代表作〈靠岸〉、〈淋雨中〉、〈下半輩子〉至今仍是不少歌迷的青春回憶。近期林宇中受邀擔任林俊傑《JJ20 FINAL LAP 世界巡迴演唱會》吉隆坡站的驚喜嘉賓，兩人時隔多年再度同台演出，引發全場五萬人回憶殺。

林宇中出道20年，擔任林俊傑演唱會嘉賓。（JFJ Productions & Unusual Entertainment 提供）

林宇中與林俊傑合唱〈靠岸〉與兩人昔日曾對唱的金曲〈搶玫瑰〉等歌曲。演唱〈搶玫瑰〉時，林宇中即興改詞，對著台下歌迷唱：「我再也沒辦法形容他有多帥」，一旁的林俊傑被逗得害羞，兩人間默契十足，讓現場觀眾瞬間沸騰。

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林宇中更在台上突如其來下跪，感性喊出：「我對不起你！」讓林俊傑一臉驚訝，原來是他自嘲看到開演前場館傾盆大雨，感覺自己像「淋雨中」降臨，「但我一登台，雨就停了，我應該是來救場的！」詼諧地打破現場緊張，展現他招牌的真誠與幽默。

林宇中出道20年，擔任林俊傑演唱會嘉賓。（JFJ Productions & Unusual Entertainment 提供）

這場重逢對林宇中來說意義重大，「能在家鄉、與JJ一起在五萬人面前合唱，這是我人生中最重要的演出之一。」他也笑說借JJ的尖叫聲為自己慶祝20週年，「這場演唱會對我來說，就像是自己20週年演唱會的預演一樣。」

林宇中不僅是唱作俱佳的實力派歌手，也曾為張韶涵、阿杜、陶晶瑩、張智成等眾多歌手創作佳作。近期他推出全新單曲〈哭了又笑〉回歸樂壇，並透露正在籌備個人演唱會與更多新作。

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