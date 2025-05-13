晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

傻眼！林俊傑唱一半突遭男星下跪 認錯「我對不起你」原因曝光

林宇中出道20年，擔任林俊傑演唱會嘉賓。（JFJ Productions & Unusual Entertainment 提供）林宇中出道20年，擔任林俊傑演唱會嘉賓。（JFJ Productions & Unusual Entertainment 提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕大馬歌手林宇中曾勇奪第17屆金曲獎最佳新人獎，成為首位拿下該獎項的馬來西亞歌手。其代表作〈靠岸〉、〈淋雨中〉、〈下半輩子〉至今仍是不少歌迷的青春回憶。近期林宇中受邀擔任林俊傑《JJ20 FINAL LAP 世界巡迴演唱會》吉隆坡站的驚喜嘉賓，兩人時隔多年再度同台演出，引發全場五萬人回憶殺。

林宇中出道20年，擔任林俊傑演唱會嘉賓。（JFJ Productions & Unusual Entertainment 提供）林宇中出道20年，擔任林俊傑演唱會嘉賓。（JFJ Productions & Unusual Entertainment 提供）

林宇中與林俊傑合唱〈靠岸〉與兩人昔日曾對唱的金曲〈搶玫瑰〉等歌曲。演唱〈搶玫瑰〉時，林宇中即興改詞，對著台下歌迷唱：「我再也沒辦法形容他有多帥」，一旁的林俊傑被逗得害羞，兩人間默契十足，讓現場觀眾瞬間沸騰。

林宇中更在台上突如其來下跪，感性喊出：「我對不起你！」讓林俊傑一臉驚訝，原來是他自嘲看到開演前場館傾盆大雨，感覺自己像「淋雨中」降臨，「但我一登台，雨就停了，我應該是來救場的！」詼諧地打破現場緊張，展現他招牌的真誠與幽默。

林宇中出道20年，擔任林俊傑演唱會嘉賓。（JFJ Productions & Unusual Entertainment 提供）林宇中出道20年，擔任林俊傑演唱會嘉賓。（JFJ Productions & Unusual Entertainment 提供）

這場重逢對林宇中來說意義重大，「能在家鄉、與JJ一起在五萬人面前合唱，這是我人生中最重要的演出之一。」他也笑說借JJ的尖叫聲為自己慶祝20週年，「這場演唱會對我來說，就像是自己20週年演唱會的預演一樣。」

林宇中不僅是唱作俱佳的實力派歌手，也曾為張韶涵、阿杜、陶晶瑩、張智成等眾多歌手創作佳作。近期他推出全新單曲〈哭了又笑〉回歸樂壇，並透露正在籌備個人演唱會與更多新作。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中