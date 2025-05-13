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李芷霖指舊愛林庭謙拍私密照 現任女友疑發文偷臭

李芷霖（左）表示私密照是前男友林庭謙拍攝，林的現女友Kimmy（右）疑發文偷臭。（翻攝自YT、微博）李芷霖（左）表示私密照是前男友林庭謙拍攝，林的現女友Kimmy（右）疑發文偷臭。（翻攝自YT、微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍啦啦隊成員李芷霖近日遭一名女網友在Dcard論壇發文指控介入婚姻，並附上IG聊天紀錄、匯款截圖及私密照。對此，李芷霖於11日晚間透過影片澄清，強調自己從未介入他人感情或婚姻，私密照為本人，拍攝者是球員前男友林庭謙。對此，林庭謙本人並未做出回應，但他的現任女友卻疑發文偷臭李芷霖，引發關注。

李芷霖所屬經紀公司在謠言傳出的第一時間就發聲明駁斥，強調該對話紀錄及匯款紀錄均為造假，已經準備好報警。李芷霖於11日晚間親自拍片坦承私密照為本人，拍攝者為林庭謙，當初已經要求對方刪除，不知為何會流出。李芷霖也強調，自2019年以來她僅與林庭謙一人交往，從未與他人發展戀情。

林庭謙現任女友Kimmy發文疑偷臭李芷霖。（翻攝自微博）林庭謙現任女友Kimmy發文疑偷臭李芷霖。（翻攝自微博）

針對李芷霖的私密照外流指控，林庭謙沉默未發聲，倒是現任女友Kimmy於昨（12）日發文，「爸爸從小教導我"君子愛財，取之有道"和"不與愚者論長短，自有天地寬"，但我長大後發現不是所有人都有位好爸爸」，一席話疑偷臭李芷霖。

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