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娛樂 音樂

魏嘉瑩生日前公布喜訊 北海道零下13度工作憂手指變紫色

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作歌手魏嘉瑩明（14日）過35歲生日，選在生日前先推出新專輯《你不必無時無刻維持完美的笑容》，也搶先公布另一個好消息。

魏嘉瑩到北海道拍MV，天氣寒冷卻很美。（相映音樂提供）魏嘉瑩到北海道拍MV，天氣寒冷卻很美。（相映音樂提供）

魏嘉瑩除了推新專輯，也預告5月17日下午3點將於台北東區瑠公公園舉辦「生日新歌首唱會」，和歌迷分享她的音樂新作品。

今年3月魏嘉瑩先飛往日本北海道，特別到美瑛拍攝《你不必無時無刻維持完美的笑容》MV，主要是為了雪景，但沒想到天氣冷到讓人受不了，魏嘉瑩說：「零下13度真的好冷，我穿了3件發熱衣，可惜只帶了1件發熱褲，還貼了4個暖暖包，真的好冷，但是好美！」

魏嘉瑩到北海道雪景中拍MV，身上穿了好幾件發熱衣。（相映音樂提供）魏嘉瑩到北海道雪景中拍MV，身上穿了好幾件發熱衣。（相映音樂提供）

魏嘉瑩本想戴無指手套彈吉他，結果也不敢戴，「怕沒幾秒手指末端就直接變成紫色的了。」最後還是戴上全包覆的手套。

藉由這首新歌，魏嘉瑩也想對一直想要表現出完美的樣子，或是為了外界眼光而時刻焦慮的人說：「你可以放鬆一點，不用給自己那麼大的壓力。」

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