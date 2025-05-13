《夜市王》延長賽火辣開戰！冠亞軍東大門、南機場再較量

〔記者侯家瑜／台北報導〕《夜市王》開播以來話題不斷，節目籌備三個月後，與雪碧一起攜手推出全新特別企劃《夜市王SP：透心涼爽辣延長賽！》，找來《夜市王》冠軍、亞軍，花蓮東大門夜市與台北南機場夜市，再度正面交鋒。比賽項目分為「爽辣料理」、「雪碧入菜料理」及「雪碧特調」三大品項，兩大夜市火力全開，爭奪賽外賽冠軍頭銜。

左起為大東東大東夜市梁主委、東大門夜市烤哇咦老闆、泰國娘娘、東大門夜市黃主委。（緯來綜合台提供）

南機場夜市會長林督欽提到，為了這次比賽親自跑遍十多攤店家挑選參賽料理，直言：「我很認真看待這次比賽，很希望可以把冠軍拿回來。」被問到是否想雪恥？林督欽則笑稱：「不要說雪恥啦！我是讓他們的，這次要把東大門打趴在地上。」而東大門主委黃家明也自信表示：「冠軍永遠是屬於我們東大門的。」雙方氣勢如虹。

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前排左起為美麗本人、阿達、Luxygirls 林倢；後排左起為東大門原香嘟論竹筒飯老闆、烤哇咦燒烤老闆、黃家明主委、麻由、泰國娘娘、大東東大東梁。（緯來綜合台提供）

因節目人氣暴漲的大東東大東夜市梁主委，這次跨界與在台日本女生麻由聯手主持，梁主委坦言：「心情非常緊張，很怕卡詞表現不好，回去認真的背了很久，覺得主持真的不簡單，但很新鮮也很開心有這次機會。」節目評審則由最嗆辣的人氣網紅Alizabeth娘娘、阿達ADA，以及美麗本人共同擔任，由主持人轉戰評審的兩人興奮直呼：「終於輪到我們當評審了！」

左起為麻由、阿達、大東東大東夜市梁主委、南機場夜市林會長、美麗本人、南機場徐記老闆、南機場蛤之呼吸老闆娘、泰國娘娘。（緯來綜合台提供）

本次賽外賽過程中笑聲不斷，兩大夜市端出超辣料理強勢應戰，Alizabeth娘娘自信表示：「我一個堂堂的泰國人無辣不歡，每天一定要吃辣，一定要有一餐吃到很辣的食物才會睡得很安穩。」未料南機場夜市推出的赤辣豆瓣魚，嗆辣威力驚人，讓現場評審及主持人全都一邊狂咳嗽、一邊喝雪碧急救，連娘娘也忍不住大喊：「有辣！」笑翻全場。

不僅如此，兩家夜市在「雪碧特調」項目也展現創意，由南機場會長與東大門主委親自出馬調製飲品，無論是口感、層次感或清爽度都讓評審們讚不絕口，難分高下。

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