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劉樂妍舔共9年 曝被中國男人騙了

劉樂妍轉往中國工作逾9年，至今仍無代表作，直播帶貨也不見起色。（翻攝自劉樂妍微博）劉樂妍轉往中國工作逾9年，至今仍無代表作，直播帶貨也不見起色。（翻攝自劉樂妍微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕昔在台灣以女團「女F4」出道的「舔中女星」劉樂妍，將工作重心轉至中國，頻頻祭出舔中噁心行為讓台灣民眾嗤之以鼻，轉往中國工作逾9年的她，至今仍無代表作，直播帶貨也不見起色。

12日劉樂妍發文曝被中國男人詐騙，她說：「我在東北被男人騙了，這個東北男人嘴皮子溜得很，講的天花亂墜，外加畫大餅....以為死心塌地的跟著他在東北，搞不好還可以搞套丹東房子，所以死心的塌地的在丹東等著。」

劉樂妍繼續說：「丹東海鮮吃了，燒烤吃了，朝鮮族特色紫菜包飯吃了，鴨綠江看了，國門看了，朝鮮服寫真拍了……每天追著他問，櫻桃什麼時候熟？到底什麼時候熟？從8號，10號，11號直到12號，我已經忍無可忍！50m長刀都準備拿拿出來架在櫻桃老闆的脖子上了！」

最後所幸櫻桃真的熟了，劉樂妍能順利賣貨，還說「就250單，賣完下課，手快有，手慢無」，卻被網友嗆酸「你這小作文也開始玩上欲擒故縱」、「騙吃騙喝騙住這麼久嘛！在東北的小日子混得不錯」。

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