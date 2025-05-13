李芷霖私密照遭疑近期拍攝 她親回時間點：林庭謙傳來給我的

〔記者侯家瑜／台北報導〕味全龍啦啦隊成員李芷霖近日遭網友在Dcard匿名爆料，指控她介入婚姻關係，並公開私訊對話、匯款紀錄與私密照，消息一出引爆討論。對此，李芷霖前日晚間透過影片澄清，強調自己並未介入他人感情，且遭到誤解與惡意抹黑。

李芷霖親自回應網友。（資料照，記者陳奕全攝）

李芷霖在影片中指出，2019年至2024年間她唯一交往對象是籃球員林庭謙，並表示流出的私密照是在與對方交往期間所拍，後來有網友根據她近期的接髮造型質疑時序，她也親自回應並還原拍攝背景，「那照片是2021年的，也是從他手機拍攝傳來給我的，我手機內沒有那些照片。」

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李芷霖親自回應網友。（翻攝自IG）

針對網路上盛傳她向林庭謙索討6000萬分手費，李芷霖也嚴正否認，表示該對話內容遭惡意剪輯與竄改，實際上是林庭謙在LINE中坦承劈腿。對於外界質疑她未正面回應IG私訊中部分爭議內容，李芷霖無奈表示：「沒有那些訊息存在，我要怎麼解釋？」言下之意為對方可能杜撰部分內容。

目前事件真相仍有待釐清，原PO是否為婚姻當事人、指控內容是否屬實，皆無法確認。李芷霖則強調將交由律師處理後續，呼籲外界停止散播未經查證的資訊。

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