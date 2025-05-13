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娛樂 電影

台灣導演深耕在地議題 《我家的事》、《河鰻》入選北影「新導演競賽」

〔記者鍾志均／台北報導〕2025第27屆台北電影節「國際新導演競賽」今（13）公布入選名單及評審團陣容，今年共10部作品中，導演潘客印執導的《我家的事》和朱駿騰操刀的《河鰻》將代表台灣角逐最大獎。

《我家的事》。（台北電影節提供）《我家的事》。（台北電影節提供）

《我家的事》和《河鰻》皆展現台灣新銳導演鮮明的創作風格與對在地議題的深切關懷；《我家的事》由潘客印執導，集結曾敬驊、姚淳耀、藍葦華、高伊玲等卡司，以切換時間與角色觀點的手法，細膩描繪一家四口的情感流動與代間關係。

入選柏林影展視角單元，朱駿騰執導的《河鰻》由台北電影節非常新人潘綱大與創作歌手柯泯薰主演，融合奇幻與寫實風格，透過社子島青年與神祕女子的邂逅，象徵都市中的孤寂與土地記憶。

《河鰻》。（台北電影節提供）《河鰻》。（台北電影節提供）

其他入選本屆競賽的作品，如中國導演景一的《植物學家》以新疆草原上的哈薩克族男孩為主角，結合植物學視角與詩意敘事，呈現一段跨族裔的夏日邂逅與成長歷程。

土耳其導演塞菲汀托克馬克的《兔巢少年》則從導演真實參與難民援助的經歷出發，構築出少年在壓迫中尋求溫柔與救贖的寓言世界，詩意鏡射險惡現實世界與純真少年心境。

深入家庭創傷與記憶重組的的作品也表現亮眼；立陶宛導演勞里納斯巴雷薩的《溺水小妹》，以非線性結構與重複敘事形式，探討一次戲水事故如何在家庭關係中激起漣漪，象徵創傷後心理變化的多樣表現。

《植物學家》。（台北電影節提供）《植物學家》。（台北電影節提供）

塞爾維亞導演斯特凡喬爾傑維奇的《如果風知道》則融合紀實與虛構，由導演本人與祖孫三代共同出演，拍出一段緬懷母親的溫柔生命紀事，反映出個人哀悼與自然萬物的連結。

本屆評審團陣容由台北電影獎最佳編劇徐譽庭擔任評審團主席，另有李淳、擔任柏林影展選片委員的潔西卡基安、菲律賓國際製片碧安卡巴布埃納、首部執導長片入選全州影展的松永大司等5位國際影人出任，一同評選出本屆國際新導演競賽「最佳影片」及「評審團特別獎」得主。

第27屆台北電影節將於6月20日至7月5日在台北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，精彩片單與活動將陸續公布；「台北電影獎」入圍名單將於5月15日揭曉。

2025「國際新導演競賽」入選名單：

1.《植物學家》導演：景一（中國）

2.《溺水小妹》導演：勞里納斯巴雷薩（立陶宛、拉脫維亞）

3.《河鰻》導演：朱駿騰（台灣）

4.《兔巢少年》導演：塞菲汀托克馬克（土耳其、墨西哥、克羅埃西亞）

5.《我家的事》導演：潘客印（台灣）

6.《窒愛難行》導演：亞歷珊德拉馬卡洛娃（奧地利、斯洛伐克）

7.《女孩的夏日秘密》導演：帕姿薇格（西班牙）

8.《幻之甜蜜島》導演：喬安內戈梅茲特雷羅（多明尼加、西班牙）

9.《利貝拉達再一顆》導演：寶拉托馬斯馬奎斯（葡萄牙）

10.《如果風知道》導演：斯特凡喬爾傑維奇（塞爾維亞）

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