藍議員資助凌濤、翁曉玲旅費出國 他建議送環遊世界80天

黃敬平勸翁曉玲、凌濤少出來講話，免得又替大罷免添柴火。（資料照，本報合成）

〔記者林南谷／台北報導〕大罷免浪潮來襲，多位國民黨立委罷免案二階連署份數遠超法定門檻，國民黨桃園市議員黃敬平近日竟在電視政論節目指國民黨桃園立委牛煦庭、涂權吉罷免案，確實比較危險，更拜託桃園市議員凌濤、國民黨立委翁曉玲，他願意資助旅費送他們出國，看是要去日本、美國，帶小孩出去散心少出來講話。

今（13）日上午，政治評論員、電視名嘴黃創夏在臉書發文點名黃敬平，先稱他辛苦了，接著告誡說：「可是，要三、四月後才要投票，為了避免意外，光替凌濤和翁曉玲出機票不保險，最好是送他倆環遊世界80天的遊輪行程比較安全。」

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黃敬平11日上政論節目《驚爆新聞線》，被問對於凌濤說桃園藍委有他保護很安全有什麼看法時，黃敬平苦笑：「凌濤講話的確是這麼自滿，很有自信……但是我還是覺得，不要講話講那麼滿，什麼在我的保護之下……」。隨後名嘴王瑞德酸「有凌濤罩著你擔心什麼」，黃敬平終於忍不住，直言「我就講白話，就是因為這樣我更擔心！」

接著黃敬平加碼點名從去年到現在「驚句」不斷、位處不分區不怕面臨罷免卻不斷為罷藍添加柴火的翁曉玲，「我要拜託我的好兄弟凌濤議員，你跟曉玲姊，最近如果很無聊，我送你們兩個出國！如果你們想去日本、想去美國跟我講，機票報銷來找我，能不能在這暑假（若確定成案三階投票預計落在暑假前後）之前，休會之後看看能不能趕快出國，帶著小孩出去，我資助你們旅費，少出來講話！」黃敬平這番發言一出，笑翻在場來賓和主持人。

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