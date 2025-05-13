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娛樂 音樂

告五豬升空了！告五人搭熱氣球又愛又怕 動力火車為光雕音樂會獻唱

〔記者陳慧玲／台北報導〕人氣樂團告五人近期忙著準備全新專輯，也不忘幫忙宣傳國際熱氣球嘉年華活動，讓粉絲驚喜的是，這次也將推出以「告五豬」聯名的熱氣球，團員表示：「雖然製作的時間有限，但我們這次盡全力讓告五豬可以在熱氣球上發揮。」

告五人將擔任國際熱氣球嘉年華活動大使。（台東縣政府提供）告五人將擔任國際熱氣球嘉年華活動大使。（台東縣政府提供）

告五人擔任「國際熱氣球嘉年華」活動大使，回憶起2020年受邀到台東鹿野高台參與熱氣球嘉年華表演時，首次搭乘熱氣球的難忘經驗。團員坦言原本以為只是簡單升空到百米，沒想到實際高度高達上千公尺，有懼高症的他們直呼：「超恐怖！」

但告五人也分享，站上熱氣球往下看的風景真的很特別，感受到前所未有的寂靜。雖然覺得有些恐懼，但鼓手哲謙還是有用手機記錄下難忘的風景。

告五人很開心「告五豬」聯名熱氣球也將升空。（台東縣政府提供）告五人很開心「告五豬」聯名熱氣球也將升空。（台東縣政府提供）

今年熱氣球嘉年華將從7月5日至8月21日在台東鹿野高台舉辦，另外8場熱氣球光雕音樂會，除了主場地鹿野高台以外，也將延續在太麻里曙光園區、池上大坡池、台東國際地標等地方接連舉辦，告五人將擔任開幕表演嘉賓，理想渾蛋則擔任閉幕的壓軸演出，其他歌手還包括動力火車、丁噹、Matzka、郭靜、旺福、FEniX、U:NUS&KAXA、紫月光等。

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