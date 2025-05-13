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娛樂 最新消息

李唯楓才發分手文 今被爆結束短命婚

李唯楓3月被傳與交往近4年女友悄登記結婚。（資料照，記者胡舜翔攝）李唯楓3月被傳與交往近4年女友悄登記結婚。（資料照，記者胡舜翔攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手李唯楓3月被傳與交往近4年女友悄登記結婚，但他否認，經紀公司回應表示：「有好消息會和大家分享，希望大家給他們一些空間。」昨他主動宣布2人結束這段關係，背後真正原因也曝光。

據了解，李唯楓已離婚結束這段短命婚，當初之所以不願公開承認是人夫，知情人士透露，他是聽從對方交代要低調，所以一直沒對外公開。

之前曾傳李唯楓和富家千金交往，甚至結婚，但他對外都表示尚未結婚也沒有生孩子，更稱女友不是千金，「她就是一般的中產家庭，不是富家千金。」

李唯楓昨發文說：「關於我與Min的決定，謝謝大家一直以來的關心，特別是對我與Min這段關係的支持與祝福。經過一段時間的深思熟慮與溝通，我與Min已經決定正式結束這段關係。」

李唯楓還提到：「我們曾一起經歷人生中的許多重要時刻，無論是事業起步的掙扎，還是生活中的小確幸，她都陪著我，讓我學會了更溫柔地對待生活、對待愛。我相信我們都曾真心地在這段感情裡付出過，也努力想讓彼此變得更好。」

雖然結束感情，但是李唯楓感謝Min的家人，並說：「Min是一個非常溫暖、善良、也很努力的女生。這段關係讓我學會了更多關於珍惜與體諒，也讓我在人生的這一段，有她作伴，不論未來是否同行，那些回憶都是真實存在的。這不是一段有傷害的結束，而是一段彼此理解後，選擇放手的決定。」

 

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