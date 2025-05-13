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黃國昌批大法官干涉國會自治 律師林智群19字回酸

民眾黨團主席黃國昌。（記者董冠怡攝）民眾黨團主席黃國昌。（記者董冠怡攝）

〔記者林南谷／台北報導〕憲法法庭12日針對《憲訴法》釋憲等案召開說明會，立法院機關代表、民眾黨團主席黃國昌公開質疑大法官不懂立院議事規則，干涉到「國會自治事項」。對此，陽明交大法律學者林志潔忍不住砲轟，早已僭越權力分立的人竟然「還有臉來講別人」？

今（13）日一早，律師林智群也火大在臉書截圖引述《自由時報》相關報導開嗆黃國昌，他說：「黃國昌說別人的時候，其實大部分都是在自介。」最後還補充表示:「道德的長城民主的偉人，說太多次謊是會掉頭髮的。」

黃國昌昨表示憲法法庭召開的說明會，似在質疑立法院長韓國瑜主持三讀會有瑕疵，但實際上應該是大法官對立院三讀程序不了解，韓國瑜主持議事，完全是依循蘇嘉全、游錫堃前院長所進行的三讀程序。若憲法法庭以三讀會程序有無瑕疵等方式加以攻擊，要查明的事實是什麼？讓人完全看不懂。

他更批評大法官辦此種說明會，只是突顯自己搞不清楚狀況，到底要達成什麼？是否有要達成政治上動機或目的，讓人較難理解。此外，大法官此次釋憲案將手伸得那麼長，直接牽涉到國會自律和國會自治事項，在政治上要達到什麼目的，也讓人無法理解。

對此，林志潔在臉書發文怒斥，「所以如何議事是自治事項嘍？那麼，最干預別人自治事項的，不就是這個亂修的憲法訴訟法？胡亂提高憲法法庭做成違憲門檻的大法官人數。依據憲法訴訟法，憲法法庭的審理規則由司法院訂之，本來就是司法院的內部自治事項，立法院強行介入，規定各種釋憲狀況的大法官人數，已經僭越權力分立的角色，還有臉來講別人？」

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