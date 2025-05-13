《流星花園》內幕首曝光！大S搶下杉菜「全靠小S一句話」

〔記者邱奕欽／台北報導〕偶像劇《流星花園》自2001年開播後走紅全亞洲，當年大S詮釋「杉菜」一角成為無數粉絲心中的白月光，製作人柴智屏近日則鬆口藏了24年的內幕，透露當年其實沒打算找大S出演女主角，然而全因小S關鍵的一句話，才會鑄成亞洲偶像劇奇蹟的起點。

大S（圖）因小S關鍵一句話成功拿下「杉菜」一角。（組合照，翻攝自微博）

柴智屏11日發文透露，當時正籌備流星花園，本來以搞怪美少女著稱的SOS徐氏姐妹並沒有在鄰家少女「杉菜」的想像人選之內，不過大S長得漂亮又擁有一頭長髮，因此相約出來見面聊聊。沒想到，大S見到柴智屏的第一句話就是：「我妹說，我一定要演流星花園！」但她當下反倒認為比較像有個性的白鳥麗子，不過大S卻說：「這樣才能表現我的演技啊！」

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柴智屏見到大S堅定眼神後瞬間改變主意，「我毫無抵抗力的決定就是她了！她是那麼清楚的、毫不掩飾自己想要什麼的個性，決定了我們一起要在華語世界締造奇蹟的發生。」她也向小S感性喊話，「親愛的熙娣，不是只有你依賴熙媛，熙媛也很聽你的話，你的力量也給了她信念。」再次喚起《流星花園》背後不為人知的暖心篇章，同時也給予「S媽」黃春梅關心：「請好好愛護自己。」

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