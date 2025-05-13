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娛樂 電視

王彩樺認微整失敗「撞臉許效舜」 打肉毒翻車：看起來很醜

〔記者邱奕欽／台北報導〕56歲「台灣濱崎步」王彩樺最近臉部變化引起熱議，遭網友狠酸撞臉古文物，她近日大方自爆微整型翻車，痛訴打肉毒不僅失敗更撞臉許效舜，無奈苦吐「鏡頭裡看起來很醜...」讓粉絲又心疼又笑噴。

王彩樺（圖）才遭網友狠譏撞臉古文物，近日再自爆打肉毒失敗撞臉許效舜。（翻攝自IG）王彩樺（圖）才遭網友狠譏撞臉古文物，近日再自爆打肉毒失敗撞臉許效舜。（翻攝自IG）

王彩樺近日錄製節目《女人我最大》時坦言，最失敗的醫美就是在咀嚼肌打肉毒，原本只是想解決單靠一邊咬食物導致臉凸的困擾，沒想到反而讓臉變形，「就整個很像舜哥（許效舜）有沒有！我就覺得鏡頭裡看起來很醜...」更因臉頰肉往前擠，導致法令紋和木偶紋炸出來，換了好幾位醫師卻不見情況有所改善。

許效舜。（資料照，記者王文麟攝）許效舜。（資料照，記者王文麟攝）

然而不僅肉毒失敗，王彩樺也坦言自己是電波拉皮愛用者，但也無奈表示，自己的職業需要靠誇張表情搞笑，導致皮膚很容易就因此而鬆弛，一旦鬆弛就要補打，每次動輒就必須花費10萬元以上，不過效果卻不如預期，花了不少錢卻都撐不久。

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